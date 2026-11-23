Bolest dolní části zad není neobvyklá. Často je příčinou přirozený proces stárnutí či namožení. Můžete zkusit domácí léčbu, pokud však nepomůže, navštivte lékaře.
Bolest dolní části zad je velmi běžný zdravotní problém. Většina lidí ji zažije alespoň jednou za život. Muskuloskeletální problémy jsou běžným viníkem, ale problém mohou způsobit i jiné zdravotní stavy,
například se může jednat o důsledek zranění. Většina lidí se poprvé setká s bolestí zad mezi 30 a 50 lety v souvislosti s přirozeným procesem stárnutí. Tak či tak se jedná o velice nepříjemnou záležitost, kterou nechcete nechat bez povšimnutí, říká doktorka Angela M. Bell. K lékaři jděte ihned při horečce, nevysvětlitelném úbytku hmotnosti, slabosti nohou nebo ztrátě kontroly nad močením či stolicí. Neodkládejte vyšetření ani po úrazu. Domácí prostředky pro léčbu bolesti zad
Metody samoléčby jsou užitečné prvních 72 hodin od výskytu bolesti dolní části zad. Pokud se vaše bolest po 72 hodinách domácí léčby nezlepší, kontaktujte lékaře. Domácí léčebné prostředky, které je třeba zvážit, zahrnují:
teplo, chlad, odpočinek, led, obklady, volně prodejné léky proti bolesti, teplou koupel, která často dokáže uvolnit ztuhlé a zauzlené zádové svaly.
Ležení na zádech někdy způsobuje větší nepohodlí. Pokud je to i váš případ, zkuste si lehnout na bok s
pokrčenými koleny a polštářem mezi nohama. Pokud můžete pohodlně ležet na zádech, položte si pod stehna polštář nebo srolovaný ručník, abyste snížili tlak na spodní část zad. Dávkování a vhodnost volně prodejných léků si ověřte v příbalovém letáku nebo u lékárníka, zejména při žaludečních potížích, onemocnění ledvin nebo užívání léků na ředění krve
Lékařské ošetření bolesti zad
Jakmile se domácí léčba nezdaří nebo znáte přesnou příčinu svého problému, například bolest zad
v důsledku zranění nebo nehody, ihned kontaktujte svého lékaře. Na základě vyšetření pak může určit vhodnou léčbu, která vám od nepříjemné bolesti uleví. To může zahrnovat: fyzikální terapii, svalové relaxanty, nesteroidní protizánětlivé léky, injekce kortikosteroidů ke snížení zánětu, silná léková analgetika (opioidy), která mohou být krátkodobě předepsána při silné bolesti nebo používána k léčbě chronické bolesti související s rakovinou, zádové výztuhy nebo podpěry. Fotografie: Freepik
U fyzikální terapie lze očekávat zejména řešení v podobě různých masáží (v tomto případě raději
masáž nezkoušejte sami doma, abyste problém ještě nezhoršili), protahování, posilovacího cvičení nebo určitou manipulací se zády a páteří. To také raději nezkoušejte sami doma, abyste si ještě více neublížili.
V některých závažnějších případech bude nutný chirurgický zákrok v podobě operace. To je však poslední
možnost, kdy všechny předchozí metody selžou. Můžete však podstoupit nouzovou operaci, pokud zaznamenáte ztrátu kontroly nad střevem či močovým měchýřem nebo progresivní neurologickou ztrátu, jako je necitlivost nebo slabost nohou.
Zdroj:
Healthline
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Teplý obklad, studený obklad a polštář mezi koleny. Doma si můžete ulevit od bolesti zad prvních 72 hodin zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.