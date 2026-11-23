Otevřete mobilní bankovnictví a ve výpisu je odchozí platba, kterou jste nikdy nezadali. Mnoho lidí v tu chvíli peníze v duchu odepíše, protože kdo naletí podvodníkům, má prý smůlu. Zákon i čerstvý rozsudek evropského soudu přitom okradeným klientům dávají víc práv, než by čekali. Rozhoduje ale, kdo platbu odeslal. Na vrácení do druhého dne můžete počítat, jen když převod provedl cizí člověk s vylákanými údaji nebo s vaší kartou. Když jste peníze poslali sami, třeba na pokyn falešného bankéře, tato lhůta pro vás neplatí.
Platbu zadal podvodník, nebo vy?
Zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb. rozlišuje platby autorizované a neautorizované. Autorizovaná je ta, se kterou jste souhlasili. Neautorizovanou obvykle zadá a potvrdí podvodník, který od vás vylákal přihlašovací údaje nebo získal vaši kartu.
Když tvrdíte, že jste platbu nepovolili, musí banka doložit, že byla ověřena, správně zaznamenána a zaúčtována a že ji neovlivnila technická porucha ani jiná závada. Jinak se bere jako neautorizovaná.
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Rychlé vrácení se týká jen neautorizovaných plateb. Pokud jste peníze odeslali sami, třeba na pokyn falešného bankéře, řadí finanční arbitr takovou platbu mezi autorizované. Zkoumá ale, jestli omyl vyvolaný podvodníkem neovlivnil platnost vašeho souhlasu a jestli banka neporušila povinnost odhalovat podvodné platby.
Platbu zadal podvodník Platbu jste odeslali sami Druh platby neautorizovaná autorizovaná Vrácení do konce dalšího pracovního dne ano, s výjimkami podle zákona ne Do konce dalšího pracovního dne
Podle § 181 odst. 1 zákona o platebním styku ve znění platném v listopadu 2026 musí banka peníze z neautorizované platby vrátit bez odkladu. Krajní mez je konec dalšího pracovního dne. Účet má vypadat, jako by k odepsání vůbec nedošlo, a banka vrací i poplatky a ušlé úroky. Lhůta se počítá od chvíle, kdy banka platbu odhalí sama, nebo kdy jí ji oznámíte.
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Volejte proto co nejdřív. Ohlásit zneužití bez zbytečného odkladu je i vaše povinnost ze zákona. Nejzazší možnost je 13 měsíců od odepsání částky. Kdo se ozve později a banka to namítne, nápravu nedostane u soudu ani u arbitra.
Co nově rozhodl soud v Lucemburku
Případ C-70/25, o kterém Soudní dvůr EU rozhodl 15. října 2026, začal prodejem na inzertním portálu. Klientka polské banky se přes falešný odkaz dostala na podvrženou stránku banky a zadala na ní své údaje. Podvodník jí pak převedl peníze z účtu a banka je odmítla vrátit. O kterou banku šlo, uvádějí zdroje pod článkem.
Banka podle soudu nemůže peníze zadržet ani vrácení odsunout s tím, že byl klient hrubě nedbalý, například že neuhlídal přihlašovací údaje. Otázka viny se tak odkládá až na dobu, kdy už máte peníze zpátky na účtu. Pokud je banka pak bude chtít zpátky, musí sama prokázat, že jste škodu způsobili úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
Přečtěte si také: 3 letadla ČSA měla v roce 1950 přistát v Praze: Letci RAF je unesli do Německa bez jediného výstřelu Soudní dvůr EU rozhodl, že banka nesmí vrácení ukradených peněz odkládat kvůli tvrzení o hrubé nedbalosti klienta. Ilustrační foto. Zdroj: David Sams / Pexels. Kde se banka může bránit
Podle Soudního dvora EU smí banka s vrácením počkat jedině tehdy, když z podvodu důvodně podezírá samotného klienta. Podle českého zákona pak lhůta nezačne běžet, dokud banka takové podezření má, ovšem jen pokud ho písemně oznámí České národní bance jako orgánu dohledu a připojí odůvodnění.
Paragraf 181 má ale ještě čtvrtý odstavec a ten bankám nechává prostor k odporu. Rychlé vrácení vylučuje tam, kde ztrátu nese plátce, a ten ji podle zákona nese celou při podvodu, úmyslu nebo hrubé nedbalosti.
Výklad Soudního dvora EU je závazný i pro další národní soudy a český zákon vychází z evropské směrnice. Rozhodnutí finančního arbitra ani českých soudů, která by se o rozsudek opřela, zatím nejsou k dispozici. V reklamaci se na rozsudek ve věci C-70/25 přesto výslovně odvolejte.
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Česká národní banka radí hned kontaktovat banku a zablokovat internetové i mobilní bankovnictví a karty. Pak zjistěte, jestli platby odešly, zkuste je zastavit a podvod nahlaste Policii ČR. Banka vám na žádost musí vystavit doklad, kterým později prokážete, že jste zneužití nahlásili.
Pokud banka vrácení odmítne, další zastávkou je finanční arbitr. Jeho řízení nic nestojí a obejdete se bez advokáta. Předtím ale musíte banku sami vyzvat k nápravě, a když neuspějete, umět to doložit.
Zdroje: https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2026-10/cp260147en.pdf, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-370, https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Podvody-v-platebnim-styku, https://www.lewissilkin.com/insights/2026/10/21/cjeu-confirms-immediate-refund-duty-for-unauthorised-payments-despite-customer-gr-102o62q, https://pravnenoviny.sk/neautorizovana-platba/, https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/2026/10/the-duty-to-immediately-refund-unauthorised-payment-transactions, https://portal.gov.cz/sluzby-vs/reseni-spotrebitelskych-sporu-u-financniho-arbitra-S12252, https://epravo.cz/top/clanky/phishingove-utoky-a-odpovednost-bank-jak-se-soudy-stavi-k-podvodnym-transakcim-119366.html, https://www.finarbitr.cz/galerie/tinymce/kestazeni/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%20o%20%C4%8Dinnosti%20finan%C4%8Dn%C3%ADho%20arbitra%20za%20rok%202025.pdf, https://www.banky.cz/clanky/neautorizovana-platba-banka-musi-vratit-penize-do-dalsiho-pracovniho-dne/
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