Prosinec se blíží a s ním další platba za televizi a rozhlas. Řada domácností počítala s tím, že poplatky s novým rokem skončí, protože to sliboval vládní návrh. Na jejich konec si ale počkají déle a o kolik, se teprve rozhodne.
Proč se platí i v roce 2027
Vládní návrh počítal s koncem poplatků už od ledna 2027. Vládou schválený návrh státního rozpočtu na rok 2027 s tím ale podle zářijového vyjádření ministryně financí nepočítá a příspěvek pro obě média je v něm zatím nulový. Domácnosti tak budou platit nejméně do června 2027.
Zákon zatím neplatí. Poslanci ho v prvním čtení poslali dál 24. října 2026, mediální výbor pak debatu o něm přerušil a vrátit se k ní má 10. prosince. Druhé čtení ve Sněmovně se podle plánu z listopadu 2026 čeká v lednu 2027. Potom přijde na řadu třetí čtení, Senát a podpis prezidenta.
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Podle zákona č. 348/2005 Sb. platí domácnost od 1. května 2025 televizní poplatek 150 Kč a rozhlasový 55 Kč měsíčně, dohromady 205 Kč. Stejné částky platí i v listopadu 2026. Zaplatit je třeba nejpozději do 15. dne v měsíci, takže listopadová platba už je splatná a další přijde v prosinci.
Když poplatky skončí v červenci 2027, zaplatí domácnost od prosince ještě 1 435 Kč. Ilustrační foto. Zdroj: Centre for Ageing Better / Unsplash.
Pokud poplatky skončí k 1. červenci 2027, zbývá podle našeho výpočtu od prosince 2026 do června 2027 sedm měsíčních plateb v celkové výši 1 435 Kč za domácnost. Větší část z této sumy připadá na televizi:
Poplatek Měsíčně (od 1. 5. 2025) Prosinec 2026 až červen 2027 televizní 150 Kč 1 050 Kč rozhlasový 55 Kč 385 Kč celkem 205 Kč 1 435 Kč Červenec 2027, nebo až rok 2028? Přečtěte si také: 3 letadla ČSA měla v roce 1950 přistát v Praze: Letci RAF je unesli do Německa bez jediného výstřelu
Červencový termín vychází z přání premiéra. Babiš chce, aby zákon začal platit hned po vyhlášení ve Sbírce zákonů. „Doufám, že to bude nejpozději 1. července 2027,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz z 21. listopadu 2026 Andrej Babiš, předseda vlády a předseda hnutí ANO. Schválený termín to zatím není.
Ministr kultury Oto Klempíř pro Seznam Zprávy v září 2026 připustil jako druhou reálnou možnost 1. leden 2028. Domácnosti by pak platily ještě 13 měsíců. Česká televize by poplatky nejraději zachovala. Když už se ale systém změní, bude prosazovat, aby nový zákon začal platit nejdřív od začátku roku 2028, protože potřebuje čas na přípravu. Řekl to ředitel její divize Michal Fila na konferenci Forum Media 10. listopadu 2026.
Zdržet se může i schvalování. Koalice počítá s tím, že opoziční Senát zákon vrátí, a možné je i prezidentské veto. Obojí by celý proces prodloužilo.
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Dokud nový zákon nenabude účinnosti, zůstávají v platnosti dosavadní povinnosti. Kdo přestane platit dřív, bude muset dlužné poplatky doplatit, i s úroky z prodlení, a hrozí mu i vymáhání u soudu. Za nepřihlášení nebo neoprávněné odhlášení navíc hrozí přirážka 10 000 Kč u televizního a 5 000 Kč u rozhlasového poplatku.
Na co dalšího myslet:
Kdo platí ročně nebo pololetně, může zvážit kratší frekvenci. Televizní poplatek lze platit i měsíčně nebo čtvrtletně, přes SIPO jen měsíčně a předem nejvýš na rok. Domácnost s příjmem pod zákonnou hranicí odvozenou od životního minima platit nemusí. Osvobození ale začne platit až po podání čestného prohlášení. Česká televize neposílá SMS o dluhu ani SMS s odkazem k platbě. Stav plateb si ověřujte jen na jejích oficiálních stránkách. Po zrušení se platí z daní
Česká televize a Český rozhlas mají po zrušení poplatků dostávat pevný příspěvek ze státního rozpočtu. Ten má být nižší, než kolik dnes na poplatcích vybírají.
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Domácnostem tak zmizí samostatná měsíční platba, veřejnoprávní média se ale budou dál financovat z peněz, které lidé odvádějí státu na daních. Opozice upozorňuje, že to zvýší schodek státního rozpočtu.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-348, https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=10&t=231, https://poplatky.ceskatelevize.cz/, https://www.lupa.cz/aktuality/poplatky-by-podle-nachera-mohly-skoncit-nejdrive-v-cervenci-2027/, https://www.lupa.cz/clanky/zacina-parlamentni-bitva-o-poplatky-jejich-zruseni-se-muze-odlozit/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-ruseni-koncesionarskych-poplatku-se-odklada-315603, https://www.mediaguru.cz/vladni-koalice-protlacila-ve-snemovne-zruseni-poplatku-pro-ct-a-cro-v-prvnim-cteni, https://www.ceskenoviny.cz/index_view.php?id=2894688, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2899949, https://www.e15.cz/poplatky-tv-rozhlas-zruseni-vyse-2026, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-zruseni-poplatku-od-ledna-vlada-nejspis-nestihne-televize-a-rozhlas-chystaji-krizove-rozpocty-40590251, https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/poplatky-zrusime-k-cervenci-2027-babis-o-protestech-armade-i-rozpoctu.A261120_204250_domaci_kton