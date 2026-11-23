Nejvíce trendy odstínem je purpurová
Pokud bychom měli zmínit jen jeden odstín, který je jasným vítězem mezi všemi pro zimní sezónu 2026, pak by to byla purpurová. Jedná se o výrazný fialový odstín s chladným podtónem, který
vás učiní nepřehlédnutelné. Nejvíce bude slušet zimním typům, kterým v tomto odstínu vynikne tvář a barva rovněž kontrastuje s jejich tmavými vlasy. Letní barevné typy by potřebovaly mnohem tlumenější odstín, aby barva nebyla příliš křiklavá. K teplým jarním a podzimním typům se obecně nehodí vůbec.
Purpurová má tu výhodu, že když ji budete kombinovat s dalšími barvami, vytvoříte hravý look, ve kterém budete
v šedi ulic . Fantazii se meze nekladou, zde jsou příklady kombinací, které spolehlivě fungují: doslova zářit Purpurová a – Toto duo milovala i princezna Diana. Nebojte se kombinovat výrazné odstíny, například zkuste zvolit purpurové sako, bílou košili, červenou sukni a k tomu už jen doplňky v neutrální barvě. tomatově červená Purpurová a smaragdová – Další osvědčená barevná kombinace, která působí velmi honosně a hodí se zejména pro elegantní outfity. Purpurová a černá – Nestárnoucí klasika, černá ještě umocní sytost purpurové, vznikne tak look, který poutá pozornost. Purpurová a hořčicová – Toto kombo bývá populární zejména na podzim, ale skvěle se hodí i pro zimní outfity. Zvolte například výrazný purpurový kabát a k tomu hořčicové doplňky. Purpurová a čokoládově hnědá – Další osvědčená sofistikovaná kombinace, která působí nadčasově a stylově. Související článek: Meghan Markle oslnila v bordové: Naučte se ji nosit a budete nepřehlédnutelná Temně modrá je hitem zimy
Další odstín, který přichází v zimě
2026 do módy, je temně modrá. Jásat mohou všichni ti, pro které je černá příliš tvrdá barva, která jim mnohdy nesedí, zejména se jedná o chladné letní barevné typy. Těm černá zejména blízko obličeje může „dělat neplechu“ v tom smyslu, že jejich tvář pak působí mdle. Daleko lepší volbou je právě temně modrá. Navíc je to nestárnoucí klasika, která působí sofistikovaně a na úrovni.
Temně modrá působí elegantně.
Magnific
Skvěle se kombinuje s neutrálními barvami, jakými jsou bílá či šedá. Tyto kombinace jsou sice osvědčené, ale poněkud fádní, takže pokud chcete outfit „vyšperkovat“, zkuste namísto toho raději
tyto barvy: Temně modrá a kobaltová – Výrazný odstín zářivě modré rozsvítí celý outfit. Temně modrá a červená – Vánoční klasika, která funguje. Temně modrá a olivová – Na první pohled nesourodá kombinace, která ovšem umí velmi dobře zapůsobit. Už je ale těžší dané kousky sladit a ne každý si na takové duo barev troufne. Související článek: Jak kombinovat barvu roku v outfitu: Cloud dancer jde skvěle dohromady se leskem i barvami drahokamů Hnědý espresso odstín je nyní v módě
Na závěr si určitě v našem žebříčku nejmódnějších barev zimy 2026 zaslouží své místo temně hnědý espresso odstín. Hnědá se obecně tento rok dostala na
vrchol trendy barev, předchozí roky jsme ji přitom téměř neregistrovali. Nyní je z ní ale takový hit, že ji má v šatníku snad každý nadšenec do módy. Nejvíce sluší teplým podzimním typům, jelikož dovede podtrhnout rysy v jejich obličeji. Rovněž v ní vypadají dobře tmavé zimní typy.
Odstín espresso si tuto zimu zamilujete.
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Jak už bylo zmíněno, skvěle se kombinuje s letošní barvou zimy, purpurovou, ale jsou i další slušivé kombinace, které stojí za zmínku. Hodí se k ní neutrální barvy, kdy vytvoříte outfit, který ladí jako celek. Pak si můžete
vyhrát s kontrasty, vynikne vedle petrolejové, tyrkysově modré nebo khaki zelené. Výborně ji podtrhnou metalické látky jako bronzová, zlatá či cínová. Purewow, Whowhatwear, Thespruce, Whowhatwear