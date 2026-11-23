Kost, která změnila obraz ostrova
Ve slavné indonéské jeskyni Liang Bua se vědci už dávno naučili, že malé zbytky kostí mohou vyprávět překvapivě velké příběhy. Právě tady byly objeveny ostatky člověka floreského, přezdívaného „hobit“ podle jeho neobyčejně malé postavy. Zdejší vrstvy ale uchovaly také kosti obřích čápů, malých stegodonů, varanů a celé řady ptáků. Nově popsaný nález mezi ně přidává další pozoruhodné zvíře.
Paleontologové prozkoumali část kosti z dolní končetiny, kterou při vykopávkách našli už v roce 2009. Podle tvaru a rozměrů ji zařadili mezi tabony, ptáky příbuzné dnešním hrabavým. Nový druh dostal jméno Megapodius rokusi na počest indonéského odborníka Rokuse Due Awea. Odhadovaná hmotnost dosahovala přibližně 3,9 kilogramu, a z hlediska rodu Megapodius jde o dosud největší známý druh.
Pták, který nepotřebuje sedět na vejcích
Taboni mají jednu mimořádnou zvláštnost. Zatímco slepice zahřívá vajíčka vlastním tělem, mnozí taboni využívají teplo rozkládající se vegetace, prohřáté půdy nebo písku. Budují hromady organického materiálu či využívají vhodná přírodní místa, kde se vejce inkubují bez klasického sezení rodičů na hnízdě. Je to pozoruhodná strategie, která může fungovat v tropickém prostředí.
To ovšem neznamená, že právě takto hnízdil i vyhynulý Megapodius rokusi. Z jeho těla se dochovala pouze část nožní kosti. Badatelé proto nemohou bezpečně rekonstruovat jeho způsob hnízdění ani zjistit, zda dokázal létat. Podoba dnešních příbuzných nabízí vodítko, nikoli přímý důkaz konkrétního chování.
Setkal se s floreským člověkem?
Kost pochází ze sedimentů starých přibližně 190 až 120 tisíc let. To je důležitá informace pro pochopení ekosystému, ale sama o sobě nedokazuje, že se obří pták setkával s člověkem floreským. V jeskyni se střídaly různé druhy a jejich výskyt nemusel vždy časově splývat. Nelze tedy automaticky tvrdit, že „hobiti“ ptáka lovili nebo že byl součástí jejich jídelníčku.
Právě podobné hranice poznání činí Liang Bua tak pozoruhodnou. Každá nová fosilie doplňuje obrázek ostrovního světa, v němž se vývoj živočichů neubíral vždy stejným směrem jako na pevnině. Jedna kost připomíná, že vedle malých homininů se zde mohla vyvíjet i překvapivě mohutná podoba známé ptačí skupiny. O tom, proč druh vyhynul a jak dlouho na Floresu přežíval, zatím spolehlivé odpovědi nemáme.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Alcheringa – A new species of megapode from the Pleistocene of Liang Bua [2]