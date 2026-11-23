Alcaraz konečně vyhrál Turnaj mistrů. Ve 23 letech zkompletoval výjimečnou sbírku
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Alcaraz konečně vyhrál Turnaj mistrů. Ve 23 letech zkompletoval výjimečnou sbírkuZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 23.11.2026 10:20
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