Číšník v zahraniční kavárně se zeptá, jestli si dáte ještě něco. Rozumíte každému slovu, ale odpověď se vám zasekne v krku, a tak jen zavrtíte hlavou. Takové chvíle zná ze své praxe Sunčana Tadić, srbská učitelka angličtiny ze soukromé jazykové školy v Požarevci. Čerstvá data ukazují, že se v nich pozná i spousta Čechů.
Rozumět je snazší než mluvit
Když posloucháme nebo čteme, jazyk přijímáme. Když mluvíme nebo píšeme, musíme ho sami vytvořit. Slovo, které zaslechnete nebo si přečtete, stačí poznat. Když ho ale máte sami vytáhnout z paměti uprostřed věty, nikdo vám ho nenapoví. Proto slovní zásoba, které rozumíme, bývá větší než ta, kterou sami používáme.
Poslech a čtení rozvíjejí hlavně pasivní znalost jazyka, slovní zásoba pro mluvení přitom zůstává menší. Ilustrační foto. Zdroj: Zalfa Imani / Unsplash.
Tadićová v rozhovoru pro srbský web Boom93 z listopadu 2026 mluví o pasivní a aktivní znalosti. Často prý učí lidi, kteří hodně pochopí, ale sami skoro nepromluví. Podle její zkušenosti je to tím, že komunikaci málokdy trénovali.
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Podobný problém mají i Češi, jak ukazuje žebříček EF English Proficiency Index 2026 organizace EF Education First. Vychází z online testu EF SET, do kterého se dospělí hlásí z vlastní vůle, takže nejde o reprezentativní vzorek obyvatel. Česko obsadilo 24. místo ze 117 zemí a regionů a stále patří do skupiny s vysokou znalostí angličtiny.
Podle jednotlivých dovedností už to tak růžové není. Ve čtení získali Češi 593 bodů, v mluvení jen 514, takže je dělí 79 bodů. Velmi podobně dopadlo Srbsko, které skončilo těsně před Českem.
Česko Srbsko Pořadí 24. 22. Celkové skóre 569 bodů 577 bodů Čtení 593 bodů 604 bodů Mluvení 514 bodů 524 bodů Přečtěte si také: Švédové zatopí jednou a mají teplo i 12 hodin. Tento starý vynález znovu objevují i Češi
Potěšit může, že se mluvení u Čechů proti předchozímu ročníku zlepšilo o 16 bodů, přestože celkové skóre země kleslo.
Překlad místo rozhovoru
Příčinu vidí srbská učitelka ve způsobu výuky. V Srbsku podle ní dlouho převládalo čtení, překládání a skládání gramaticky správných vět. Také rozhovory probíhaly podle předem daného zadání. Když pak má člověk mluvit volně, vázne to.
Jazyk se podle ní učí přes chyby, a proto je potřeba žáky přesvědčit, že chybovat nevadí. Britští lektoři prý na seminářích srbským učitelům vytýkali, že trestají téměř každou chybu.
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Průzkum agentury Ipsos Instant Research pro EF Education First z října 2026 se ptal 523 lidí ve věku 18 až 65 let. Aspoň základy angličtiny podle vlastního hodnocení zvládá 79 % z nich. Z této skupiny jen 18 % začne bez obav mluvit, když je to nečekaně potřeba, a dalších 60 % je při tom nervózních.
Gramatické chyby se přitom bojí jen 12 % dotázaných. Mnohem víc lidí trápí, že nevyjádří svou myšlenku přesně (52 %) nebo si nevzpomenou na slovo (38 %).
„Češi mívají solidní teoretické základy, ale často je brzdí ostych […],“ uvedla v tiskové zprávě EF Education First Klára Uličná, docentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Podle ní by se výuka měla posunout ke skutečné komunikaci.
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Podle části odborníků samotný poslech a čtení k naučení jazyka nestačí. Kanadská lingvistka Merrill Swain tvrdí, že při mluvení si člověk všimne, co mu chybí, a snaží se to doplnit. Zastánci teorie vstupu v čele se Stephenem Krashenem naopak soudí, že slovní zásoba roste hlavně poslechem a čtením.
Na chvíli, kdy vám vypadne slovo, si předem připravte náhradní řešení: věc opíšete, nebo sáhnete po slově s podobným významem. Ostych pomáhá zmenšit pravidelné povídání s trpělivým partnerem. Začít se dá něčím jednoduchým, třeba objednávkou v restauraci.
Pokud si vybíráte kurz, podle učitelky z Požarevce by měl kromě konverzace přinášet i nové učivo, o kterém se dá mluvit. Zároveň má rozvíjet čtení, poslech, psaní i mluvení.
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Zdroje: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cesko-si-v-anglictine-pohorsilo-je-na-24-miste-brno-dal-porazi-prahu/2902746, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2904075, https://www.ef-czech.cz/epi/, https://www.ef.com/wwen/epi/regions/europe/czech-republic/, https://www.ef.com/wwen/epi/regions/europe/serbia/, https://www.eslpod.com/research/understand-english-but-cant-speak/, https://www.scienceabc.com/eyeopeners/how-can-we-sometimes-understand-a-language-but-not-speak-it-very-well.html, https://en.wikipedia.org/wiki/Merrill_Swain, https://learnenglish.britishcouncil.org/english-levels/improve-your-english-level/how-reduce-anxiety-when-speaking-english, https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-jazykova-vybavenost-cechu-neni-dobra-svou-roli-hraje-i-ostych-40002071, https://boom93.rs/article/62364/profesorka-engleskog-nije-dovoljno-da-razumemo-jezik-moramo-da-naucimo-i-da-govorimo