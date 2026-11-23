Pátek ráno na ostravském letišti. Mladá žena s půlročním synem v náručí nastupuje do letadla do Prahy. Její muž je pilot a ve stejnou chvíli sedí v kokpitu jiného stroje v Bratislavě. Do hlavního města ani jeden z nich ten den doletět nechce.
Rodina nesměla letět s tatínkem
Po únoru 1948 začal komunistický režim postupně pronásledovat bývalé letce RAF. Ti věděli, že jsou pro aerolinie jen dočasně nepostradatelní. Směli létat výhradně na domácích linkách a s každým nově vyškoleným pilotem, kterému režim věřil, jejich šance ubývaly. Kolegy, kteří po březnovém útěku zůstali doma, pak aerolinie nahrazovaly prověřenými piloty ještě rychleji a perzekuce zesílila. Na lety ČSA navíc přibyl ozbrojený doprovod bezpečnosti a kontroly se zpřísnily.
Platil také zákaz, aby manželka nebo děti člena posádky letěly stejným letadlem jako on. Režim tím chtěl zabránit, aby uletěla celá rodina. Rodiny se proto rozdělily do různých strojů a ženy kupovaly letenky na svá rodná příjmení. Oldřich Doležal řídil let z Bratislavy, jeho žena se synem letěla z Ostravy.
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„Bylo jenom otázkou času, kdy StB zabouchá na naše dveře a tatínka si odvede,“ uvedl pro Seznam Zprávy Tom Dolezal, syn pilota Oldřicha Doležala. Jako půlroční chlapec tehdy seděl v ostravském letadle.
Tři letadla v jedno ráno
V pátek 24. března 1950 zamířily do Prahy tři ranní pravidelné lety ČSA z Brna, Ostravy a Bratislavy, všechny s letouny Douglas DC-3 Dakota. Letečtí historici o tom mluví jako o prvním trojitém únosu letadel na světě. Plán připravili piloti Doležal, Ladislav Světlík a Vít Angetter. Zapojilo se osm bývalých letců RAF a sedm z nich patřilo k posádkám unesených strojů.
Každá posádka věděla o plánu něco jiného, a tak útěk v každém kokpitu probíhal jinak.
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Odkud letadlo letělo Kdo vedl útěk Zasvěcení posádky Bratislava Oldřich Doležal celá posádka Brno druhý pilot Vít Angetter kapitán Josef Klesnil zasvěcen nebyl Ostrava kapitán Ladislav Světlík ze čtyřčlenné posádky jen kapitán
V bratislavském letadle stačilo zamknout dveře pilotní kabiny. Obloha byla zatažená, takže piloti počítali, že by se před případnými stíhačkami schovali v mracích. Na palubě byl i ozbrojený agent StB, útěku ale nezabránil. Kdo to byl, uvádějí zdroje pod článkem. Brněnský kapitán Klesnil chystal vlastní útěk, který tím padl. Vrátil se a později utekl pěšky přes hranici.
V bratislavském letadle stačilo zavřít se v kokpitu, ozbrojený agent StB na palubě útěk nezastavil. Ilustrační foto. Pistole jen na postrach
Při celé akci nepadl jediný výstřel. Pistole sloužily jen k zastrašení, dokud nezasvěcené členy posádek nesvázali. Na palubě ostravského letadla to Světlík zvládl až ve vzduchu, asi půl hodiny po startu, s pomocí pilota ČSA Viktora Popelky, který letěl jako cestující.
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Kdo se chtěl vrátit domů, potřeboval mít pro vyšetřovatele StB důkaz, že se na únosu nepodílel. Svázané ruce byly nejjednodušší způsob, jak ho získat. Druhý pilot ostravského stroje Mečislav Kozák proto sám požádal o lehkou ránu do hlavy. Viditelná boule měla dokazovat, že se bránil.
Většina cestujících o ničem nevěděla a změnu cíle zjistila až po přistání. Z Ostravy letěla například delegace, která mířila do Prahy na oficiální akci.
Místo Prahy Erding
Všechna tři letadla dosedla ještě dopoledne v Erdingu nedaleko Mnichova. Stála tam americká vojenská základna a okolí patřilo k americké okupační zóně západního Německa. Doležal, za války pilot 311. perutě, to místo znal. Už v roce 1948 sem jeho letadlo unesli a on se tehdy kvůli manželce vrátil.
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Na palubách sedělo 85 lidí. Posádky tvořilo 15 z nich, zbylých 70 byli cestující. Na Západě jich zůstalo 27, ostatní se vrátili do Československa. Podle americké edice diplomatických dokumentů FRUS mohli navrátilci po výsleších odjet 28. března 1950. Letadla odvezly domů české posádky až 3. května 1950.
Amerika letce nevydala
Podle diplomatických nót velvyslanectví USA v Praze z dubna 1950 Spojené státy 6. dubna odmítly vydat osm letců a odvolaly se na právo politického azylu. Československo je přitom nótou žádalo vydat jako obyčejné zločince. Oficiální komuniké z té doby mluvilo o „zločinném přepadení“ pilotů a o tom, že cestující byli hromadně uneseni.
Někteří uprchlíci pak nad východním blokem létali znovu. Piloti Angetter, Popelka a Bořivoj Šmíd spolu s radiotelegrafistou Kamilem Mrázem plnili tajné mise pro americkou CIA.
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Zdroje: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdyby-to-nevyslo-dostal-by-otec-trest-smrti-95321, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1950v04/d284, https://fcafa.com/2011/03/12/they-flew-to-exile-1950/, https://www.e15.cz/magazin/pilot-dolezal-bojoval-proti-nacistum-a-pred-komunisty-uletel-849691, https://english.radio.cz/node/8169098, https://www.novinky.cz/clanek/historie-jak-se-utikalo-z-ceskoslovenska-na-traktoru-balonem-i-unesenym-letadlem-40291350, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-horky-navrat-letcu-raf-z-hrdinu-udelali-komuniste-zradce-a-kriminalniky-211087, https://nfa.cz/en/25448-kidnapped/pro-skoly, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/pro-cia-letali-v-dobe-studene-valky-i-cesi-226825, https://english.radio.cz/node/8104690