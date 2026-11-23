Spalletti o přestávce nasadil Woltemadeho. Juventus pak dal čtyři góly za 18 minut
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Spalletti o přestávce nasadil Woltemadeho. Juventus pak dal čtyři góly za 18 minutZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 23.11.2026 10:45
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