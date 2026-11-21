Úzké mezery mezi skříní a stěnou, pod postelí nebo za komodou patří k místům, na která se při běžném úklidu snadno zapomíná. Přitom se v nich hromadí prach, vlasy, zvířecí chlupy i drobné nečistoty. Nemusíte kvůli nim pokaždé stěhovat těžký nábytek ani pořizovat speciální vysavač. Pomohou jednoduché pomůcky, které už možná máte doma.
Pružná pomůcka z běžných věcí
Do úzkých prostor se dobře hodí dlouhá pravítková prachovka nebo plochá stěrka na podlahu. Pokud máte doma tenkou násadu s plochou hlavicí, omotejte ji suchou utěrkou z mikrovlákna a upevněte gumičkou. Takto připravenou pomůckou snadno dosáhnete za skříň, pod nízkou komodu i do mezery mezi postelí a stěnou. Mikrovlákno zachytí jemný prach a vlasy, aniž byste je zbytečně rozvířili po místnosti.
Trik s kartonem a vysavačem
Když potřebujete vysát prostor, do kterého se nevejde ani úzká hubice, pomůže pevnější karton. Vystřihněte z něj dlouhý úzký proužek, stočte ho do tvaru nástavce a opatrně nasaďte na konec vysavačové trubice. Špičku lze přizpůsobit šířce mezery. Karton musí držet pevně a nesmí se dostat dovnitř vysavače. Nejprve vyzkoušejte slabší výkon a nepoužívejte tuto improvizovanou pomůcku na citlivé povrchy nebo tam, kde by se karton mohl přisát.
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Chlupy a vlasy odstraní i suchá utěrka
V mezerách, kde se zachytávají především vlasy a zvířecí chlupy, bývá účinná suchá antistatická utěrka. Připevněte ji na plochou hlavici prachovky a pomalu ji protáhněte podél podlahové lišty nebo pod nábytkem. Chlupy se zachytí na jejím povrchu a nebudete je muset vytahovat jednotlivě. Pokud uklízíte pravidelně, vyplatí se mít jednu utěrku vyhrazenou právě pro tato hůře dostupná místa.
Kdy je lepší nábytek odsunout
Jestliže se za nábytkem dlouho neuklízelo, samotná prachovka nemusí stačit. V takovém případě je vhodné nábytek bezpečně odsunout, případně požádat o pomoc s těžšími kusy. Při úklidu nezapomínejte ani na prostor kolem kabelů a elektrických zásuvek. Vlhký hadřík používejte až po odstranění prachu a pouze na povrchy, které snášejí vlhkost.
Foto: Pixabay
Pravidelnost ušetří čas
Úzké mezery není nutné čistit při každém velkém úklidu. Když je jednou týdně přejedete dlouhou prachovkou, nečistoty se v nich nestačí tolik nahromadit a další úklid bude výrazně jednodušší. Nejlépe funguje kombinace suchého odstranění prachu a občasného důkladnějšího vysátí.
Zdroj: autorka, https://www.suprbydleni.cz/jak-vycistit-mista-kam-se-bezny-vysavac-nedostane/#google_vignette
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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