Schodek 8,4 miliardy korun město zaplatí z rezerv. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který dnes schválila nová rada města. Zastupitelé o něm budou hlasovat 10. prosince. Na letošní rok má Praha schválený rozpočet s příjmy 116,4 miliardy korun a výdaji 119,1 miliardy korun.
Běžné, tedy provozní výdaje města budou podle návrhu 102,4 miliardy korun, meziročně o asi 6,4 miliardy více. Na investice má jít 40 miliard korun oproti zhruba 23 miliardám v letošním rozpočtu. Dalších 13,1 miliardy Kč město plánuje převést z investičních peněz nevyčerpaných letos. Nejvíce peněz má jít na dopravní projekty, a to 19,1 miliardy korun, dalších 5,1 miliardy má být převedeno z letoška.
„Investice plánujeme ve výši téměř dvakrát vyšší oproti předchozím letům. Pokud do toho zahrnete i převody, to je 13 miliard, tak nás čeká rekordní investiční rozpočet ve výši 53 miliardy korun," řekl náměstek primátora pro finance Tomáš Portlík (ODS) na tiskové konferenci.
Největší investicí v příštím roce má být stavba metra D, na kterou má jít 10,9 miliardy korun. Na rekonstrukci staré vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod plánuje magistrát dát 2,9 miliardy korun.
„Připomenu, že Ústřední čistírna odpadních vod má patnáct etap, chtěli bychom v tomto období s tímto projektem významně hnout. Do pololetí příštího roku bychom měli dokončit pátou etapu, měla by se naplno rozběhnou šestá etapa a dáváme do rozjezdu sedmé etapy 300 milionů korun," informoval Portlík.
Na dopravní terminál na smíchovském nádraží má jít 1,7 miliardy, na rekonstrukci Divadla na Vinohradech 1,3 miliardy korun, na výkupy pozemků a nemovitostí 1,2 miliardy a na stavbu základní a střední školy v Březiněvsi 981 milionů korun.
V rozpočtu se počítá i s transformací Centra Nová Palmovka, ta spolkne 892 milionů. Rekonstrukce trojdomí Šolínova bude stát 762 milionů, probíhající rekonstrukce Pragerových kostek 667 milionů a budování tramvajové trati Počernická 565 milionů.
Letos počítal rozpočet s investicemi do dopravy ve výši 10,4 miliardy korun. Z běžných výdajů má jít příští rok tradičně nejvíce na dopravu a školství, a to 32,5 miliardy a 29,6 miliardy korun. Letos to bylo 31,1 miliardy, respektive 27,9 miliardy korun. Plánované výdaje mají být příští rok vyšší než příjmy, rozdíl plánuje město uhradit z úspor z minulých let.
Přípravu rozpočtu za minulou politickou reprezentaci řídil bývalý radní Zdeněk Kovářík (ODS). Nové vedení města zvolené minulý týden rozhodlo o tom, že návrh schválí beze změn a případně v příštím roce upraví. „Rozpočet je složitější materiál a je lepší po nějaké rozvaze třeba udělat v březnu, v dubnu nějakou úpravu," řekl ve čtvrtek nově zvolený primátor Petr Hlaváček (STAN).
Návrh nyní proberou výbory zastupitelstva, magistrát ho vyvěsí na úřední desce a 10. prosince jej na svém posledním letošním zasedání projednají zastupitelé. Projednání je zásadní i pro městské části, které do schválení celoměstského nemohou schvalovat vlastní plány hospodaření.
Reálné hospodaření města se v Praze od schváleného rozpočtu zpravidla liší, finální výsledek je znám po zveřejnění závěrečného účtu v polovině následujícího roku. Loni magistrát hospodařil s přebytkem 24,2 miliardy korun. Vysoké přebytky hlavního města dříve kritizovali zástupci vládního ANO.