Dítě narozené 31. prosince 2026 a dítě narozené 1. ledna 2027 budou od sebe věkově dělit třeba jen hodiny nebo minuty, ale rodinné účty ovlivní dvě různé částky. Na jedno dítě narozené v roce 2026 připadá celkový rodičovský příspěvek 350 tisíc korun. Na jedno dítě narozené od ledna 2027 to bude 400 tisíc korun.
U dvojčat a dalších současně narozených dětí se celková částka zvyšuje ze 700 na 800 tisíc korun. Samotné podání žádosti v lednu starší dítě do nové úpravy nepřesune. Změna se týká také dětí převzatých do trvalé péče nahrazující péči rodičů od stanoveného data, pokud jsou splněné zákonné podmínky.
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Nový přírůstek může otevřít cestu k doplacení zbytku
Příspěvek se v rodině čerpá na nejmladší dítě a u dětí narozených od roku 2024 ho lze pobírat nejdéle do jejich třetích narozenin. Měsíční částku si rodiče volí v mezích, které pro ně platí. Pokud se při čerpání narodí další dítě, nárok na pravidelnou výplatu na staršího sourozence zaniká. Za určitých podmínek ale lze požádat o jednorázové doplacení nevyčerpaného zbytku.
Týká se to mimo jiné rodin, kde lze alespoň jednomu z rodičů ke dni narození dalšího dítěte stanovit denní vyměřovací základ, případně je jeden z nich k tomuto dni pro účely důchodového pojištění považován za osobu samostatně výdělečně činnou. V jedné rodině tak může po narození dítěte v lednu vzniknout nárok na nových 400 tisíc a současně na doplacení zbytku původní dávky na staršího sourozence.
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Školkovné se odvíjí od zaplacené ceny
Za rok 2027 se vrací sleva za umístění vyživovaného dítěte do předškolního zařízení. Strop odpovídá minimální mzdě, která od ledna dosáhne 24 900 korun měsíčně. Pokud rodina zaplatí za umístění dítěte například devět tisíc korun, může si při splnění podmínek snížit vypočtenou daň nejvýše o těchto 9 tisíc.
Stravné, kroužky a podobné výdaje do slevy nepatří. Pro uplatnění bude potřeba doklad o výši uhrazené částky a u jedné společně hospodařící domácnosti může slevu za totéž dítě uplatnit jen jeden poplatník. Sleva sama o sobě snižuje daň nejvýše na nulu.
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Hranice pro rodiny s menšími výdělky stoupne
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě může za určitých podmínek přerůst v bonus vyplácený rodině. Při ročním zúčtování nebo přiznání je pro jeho výplatu potřeba dosáhnout příjmů ze zaměstnání či podnikání alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Za rok 2026 je to 134 400 korun, za rok 2027 bude rozhodná hranice 149 400 korun.
U měsíčního bonusu pro zaměstnance se hranice posune na 12 450 korun, tedy na polovinu nové minimální mzdy. Rodič, který se vrátí jen na omezený úvazek, tak může při podobném výdělku splnit příjmovou podmínku letos, zatímco příští rok už na vyšší hranici nedosáhne. Pro pracující studenty se současně obnoví samostatná sleva na jejich vlastní daň ve výši až 4 020 korun ročně.
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