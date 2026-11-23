Tragická nehoda v Bučovicích. Osobní auto se srazilo s kamionem, řidič zemřel
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Tragická nehoda v Bučovicích na Brněnsku. Foto: Policie ČR
Článek byl publikován 23.11.2026 10:49
Tragickou nehodu vyšetřuje od nedělního odpoledne Drážní inspekce v Prostějově. V neděli odpoledne tam...
Okolnosti tragické nehody vyšetřují od dnešního rána policisté v Trnavském kraji na Slovensku. 54letá...
Velmi vážná nehoda, která se stala ve středu před devátou hodinou ráno u Sulislavi na Tachovsku, má bohužel...
Tragická nehoda se stala dnes odpoledne na silnici II/211 mezi Lázněmi Bohdaneč a Rybitvím v Pardubickém...
ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →