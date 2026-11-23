Na zastávce zafouká, kapuce sklouzne dozadu a vy ji celou cestu přidržujete rukou. Pod ní zůstane zplacatělý účes a šála se zachytí do zipu. Přitom existuje doplněk, který hlavu zahřeje a účes nechá v klidu.
Šátek přes hlavu se vrací
Kapuci elegantně nahradí šátek na hlavu. V zimě se nosí hlavně pletený trojúhelník, který se uváže u krku a přetáhne přes hlavu, takže zahřeje i uši. Jako výrazný trend se rozjel v roce 2025 a nosí se i v zimní sezóně 2026, kdy šály a šátky patří podle módních médií k hlavním doplňkům. Šátky na hlavě ukázali také návrháři na newyorském týdnu módy pro jaro a léto 2026, mezi nimi Calvin Klein a Anna Sui.
Žádná statistika neříká, kolik žen po padesátce si ho letos uvázalo. Tahle generace ho ale zná z fotek filmových hvězd a královny Alžběty, takže jí návrat šátku v pletené zimní verzi přijde povědomý.
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Šátek má proti kapuci několik výhod. Chrání účes a drží vlasy na místě, a to i ve dnech, kdy nejsou čerstvě umyté. Je tenký, takže nepřekáží límci kabátu ani kožíšku na bundě. V obchodě nebo v kavárně ho sundáte a schováte do kabelky nebo kapsy.
Nosily ho hvězdy i královna
V 50. letech se šátkem na hlavě fotografovaly Audrey Hepburn, Grace Kelly, Jackie Kennedy i Marilyn Monroe. Královna Alžběta II. si hedvábný šátek uvazovala na mašli pod bradou, a to na venkově i při oficiálních příležitostech. Nejčastěji sahala po šátcích Hermès, nosila ale i Burberry.
Ještě nedávno si trojúhelníkový šátek mnozí spojovali s babičkami na trhu. Dnes ho nosí i mnohem mladší ženy. Redaktorka webu woman&home v březnu 2026 popsala, že ho začala nosit ve 49 letech, a podle jejího názoru tenhle trend žádnou věkovou hranici nemá.
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Stačí vám zrcadlo v předsíni a chvilka času:
Čtvercový šátek přeložte přes úhlopříčku, aby vznikl trojúhelník. Nejdelší stranu položte na hlavu kousek nad čelo. Konce stáhněte k sobě a utáhněte je tak, aby šátek neklouzal. Uzel udělejte pod bradou jako královna Alžběta a Grace Kelly, nebo konce převeďte dozadu a uvažte je na zátylku.
Pletený trojúhelník přehýbat nemusíte a můžete začít rovnou druhým krokem.
Na zimu vlna a kašmír
Lesklé hedvábí působí elegantně a hodí se do divadla nebo na návštěvu, ležérnější bavlněný šátek spíš na nákupy a procházky. Když teploty klesnou, vezměte místo hedvábí měkký pletený trojúhelník, který se uvazuje stejně. Hřeje víc než hedvábí, ale je tenčí než klasická šála, a podle módní redaktorky je proto do opravdu tuhého mrazu spíš ozdobou než hlavní ochranou. V nabídce obchodů bývají zimní trojúhelníky z těchto materiálů:
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Před koupí si látku promněte v prstech. Měkký materiál, třeba bavlna, lehká vlna nebo směs s kašmírem, se přirozeně poddá tvaru hlavy. Levná tuhá látka trčí do stran a na hlavě může vypadat jako krabice.
Měkká vlna nebo směs s kašmírem se tvaru hlavy poddá lépe než tuhá levná látka. Ilustrační foto. Zdroj: Aliaksei Semirski / Pexels. Šátek k saku i k džínům
Šátek si uvažte s lehkostí. Když trochu povolí nebo z něj vykoukne pramen vlasů, vypadá to přirozeně. Nejlépe vynikne s klasikou, jako je sako, bílá košile, džíny nebo pletený svetr. Zkuste třeba krémový vlněný trojúhelník k tmavomodrému kabátu a džínům, nebo šedé merino k černému svetru.
Kdo si na šátek ještě netroufá, ať zkusí obyčejnou dlouhou šálu: stačí ji kolem krku omotat volněji, aby šel jeden díl vytáhnout přes hlavu. Prodávají se i šály, které mají kapuci rovnou přišitou. Pletený trojúhelník mějte v kabelce pro dny, kdy na zastávce zafouká.
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Zdroje: https://www.womanandhome.com/fashion/fashion-news/triangular-knitted-scarf-trend/, https://www.womanandhome.com/us/fashion/youre-never-too-old-to-wear-a-triangle-scarf/, https://www.whowhatwear.com/uk/fashion/winter/triangle-scarf-trend, https://www.whowhatwear.com/fashion/winter/scarf-trends-winter-2026, https://www.countrylife.co.uk/lifestyle/fashion/elizabeth-iis-favourite-accessory-is-a-firm-fashion-crowd-favourite-and-it-fits-inside-a-pocket, https://www.thezoereport.com/fashion/headscarves-new-york-fashion-week-spring-summer-2026-runways, https://www.novinky.cz/clanek/lifestyle-moda-kosmetika-jak-uvazat-netradicne-satek-mame-pro-vas-videonavod-na-pet-stylovych-tipu-40574825, https://www.refinery29.com/en-us/best-balaclavas-bonnets-knitted-hooded-scarf, https://www.skrblik.cz/navod/jak-uvazat-satek, https://roeckl.com/en/scarf-tying, https://www.hellomagazine.com/fashion/royal-style/468481/the-queen-style-fashion-staples-remembered, https://stylist.co.uk/fashion/how-to-style-scarf/851100