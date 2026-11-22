Venku mrzne, okna se ráno mlží a otevřít je dokořán vypadá jako vyhazování peněz za topení. Přitom právě studený zimní vzduch umí byt vysušit lépe, než by člověk čekal. Rozhoduje jen to, jak dlouho a jak široce okno otevřete.
Proč mráz vysouší byt
Teplý vzduch pojme mnohem víc vody než studený. Metr krychlový vzduchu udrží při 0 °C nejvýš asi 5 gramů vody, při 20 °C zhruba 17 gramů, tedy víc než trojnásobek.
Když do bytu pustíte mrazivý vzduch a ten se ohřeje, začne vlhkost nasávat jako houba. Podle našeho modelového výpočtu má venkovní vzduch o 0 °C s vlhkostí 90 % po ohřátí na 20 °C relativní vlhkost jen asi 25 %. Při dalším větrání pak vodu nabranou v bytě vynese ven.
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Vody je přitom doma dost. Přidá ji hrnec na plotně, ranní sprcha, sušák s prádlem v obýváku i noc ve dvou v malé ložnici, protože vlhkost uvolňuje i dech a pot. Svůj díl mají pokojové rostliny a domácí zvířata. Čím víc lidí v místnosti, tím víc vlhkosti.
Nárazové větrání krok za krokem
Němci mu říkají Stoßlüften a doporučuje ho spolkový úřad Umweltbundesamt i tamní spotřebitelské poradny Verbraucherzentrale. U nás se mluví o nárazovém větrání a znají ho i české zdroje. Celý trik je v rychlosti: vzduch v pokoji se vymění za pár minut, kdežto zdi a nábytek za tu dobu skoro nezchladnou.
Před nárazovým větráním se vyplatí stáhnout termostatickou hlavici na minimum, aby radiátor zbytečně nehřál do otevřeného okna. Ilustrační foto. Zdroj: BOOM Photography / Pexels.
Postup v zimě:
Než otevřete, otočte termostatickou hlavici na radiátoru na nejnižší stupeň. Čidlo by jinak ucítilo chlad a pustilo do radiátoru plný proud teplé vody. Otevřete okno dokořán, klidně i víc oken najednou. Pokud to jde, otevřete okna na protilehlých stranách bytu i vnitřní dveře mezi nimi, protože průvan výměnu vzduchu výrazně zrychlí. Po pár minutách zavřete a hlavici nastavte jako předtím. Kolik minut stačí Přečtěte si také: Pojišťovna může ukrojit i z brigády důchodců. U 1 typu dohody to ale pod 12 000 Kč nehrozí
Umweltbundesamt na svém webu z prosince 2024 uvádí, že v zimě stačí větrat dvakrát až třikrát denně asi 5 minut na místnost s oknem otevřeným dokořán. Německé spotřebitelské poradny uvádějí při nízkých venkovních teplotách nebo větru 3–5 minut, na jaře a na podzim může úplná výměna vzduchu trvat 10–20 minut. Časy berte orientačně, protože vzduch se vymění tím rychleji, čím větší je rozdíl teplot venku a uvnitř.
Některé místnosti potřebují víc pozornosti. V koupelně a kuchyni otevřete okno dokořán už během sprchování a vaření i hned po nich, zhruba na 5–10 minut, a dveře nechte zavřené, aby se vlhkost nerozšířila do bytu. Ložnici otevřete na 5–10 minut ráno po probuzení a ideálně ještě před spaním. Podle Verbraucherzentrale člověk za noc vydá až zhruba půl litru vody.
Proč byt nevychladne
Za pár minut se vymění hlavně vzduch. Zdi, podlahy a nábytek si teplo podrží, a jakmile okno zavřete, uložené teplo vzduch rychle znovu ohřeje.
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Platí to ovšem jen pro krátké větrání. Kdo nechá okno dokořán příliš dlouho, vychladí i zdi. Topení je pak musí ohřát znovu a v pokoji je ještě dlouho chladno.
Podobné je to s oknem nechaným na ventilaci. Vypadá to nevinně, jenže štěrbinou proudí chlad pořád dokola a ostění kolem okna studí. Pára z bytu se podle Umweltbundesamtu může na takovém studeném místě srážet a z vlhkého rohu může časem vyrůst plíseň. Topení přitom spotřebuje výrazně víc tepla a vzduchu se vymění jen málo. Německé spotřebitelské poradny připouštějí krátce sklopit okno po nárazovém větrání v koupelně, aby z ručníků a stěn odešla zbylá vlhkost, a riziko plísně to podle nich nezvyšuje.
Kdy je doma moc vlhko
Jestli větráte dost, ukáže levný vlhkoměr. Státní zdravotní ústav v tiskové zprávě z roku 2023 doporučuje vlhkost 45–55 % při teplotě vzduchu asi 20–22 °C. Když vlhkost dlouhodobě přesahuje 50 % nebo se okna zevnitř mlží, je čas otevřít.
Přečtěte si také: Soused na vás volá policii i kvůli buřtům? Řešením je dopis obecnímu úřadu, za vědomou lež mu hrozí až 20 000 Kč Levný vlhkoměr prozradí, kdy je vlhkost v bytě nad doporučenou hranicí a je čas otevřít okno. Ilustrační foto. Zdroj: FOX / Pexels.
Častěji větrat se vyplatí v domech s novými těsnými okny nebo po zateplení. Staré netěsné okno větralo samo i zavřené. Nové dobře těsní, vlhkost se v bytě hromadí a práci, kterou dřív odvedly škvíry, musíte převzít vy častějším větráním.
Kdo už má doma plíseň a k tomu dýchací nebo alergické potíže, měl by se poradit s lékařem. Rozsáhlý výskyt plísně je lepší řešit s odborníkem nebo s pronajímatelem.
Zdroje: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/strom-sparen/heizen-und-lueften-so-gehts-richtig-10426, https://www.zdfheute.de/ratgeber/richtig-lueften-raumklima-luftfeuchtigkeit-schimmel-heizung-100.html, https://www.estav.cz/cz/11075.jak-spravne-vetrat-v-zime-i-v-lete-a-neplytvat-energii, https://www.cez.cz/cs/clanky/vytapeni/jak-spravne-vetrat-v-zime-174153, https://www.novinky.cz/bydleni/jak-na-to/clanek/pet-pravidel-spravneho-vetrani-v-zimnim-obdobi-40243391, https://szu.gov.cz/wp-content/uploads/2023/03/TZ_SZU_snizovani_teplot_uvnitr_budov.docx, https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/schimmel/wie-luefte-ich-richtig-tipps-tricks-zur
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