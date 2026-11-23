Do Česka dorazila zima a podle meteorologů má už ve čtvrtek 26. listopadu napadnout až 15 cm sněhu, proto přichází na řadu ochrana zahrady před sněhem. Podívejte se, které větve svázat a z čeho odstranit sníh, aby se rostliny nezlomily.
Ochrana zahrady před sněhem je důležitá pro zdraví rostlin, keřů i stromů
Do Česka míří zima v plné síle. Podle meteorologů má už ve čtvrtek 26. listopadu napadnout na některých místech až 15 centimetrů sněhu. Těžká pokrývka může na zahradě nadělat spoustu škody. Pokud je sníh mokrý a napadne ho větší množství, může rozlámat větve jehličnanů a keřů nebo poškodit mladé stromky. Právě teď je vhodné projít zahradu a připravit všechny rostliny na první sněhovou nadílku.
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Které jehličnany potřebují svázat?
Při péči o zahradu před zimou je důležité věnovat pozornost sloupovitým tújím, jalovcům a vícekmenným jehličnanům. Jejich větve totiž nemusí unést tíhu čerstvě napadaného těžkého sněhu, čímž může dojít k rozevření větví do stran. Keře pak ztratí svůj pravidelný tvar nebo se mohou větve dokonce odlomit.
U sloupovitých stromů a keřů doporučuji svázat větve měkkým, ale pevným provázkem nebo širokou stuhou. Pokud vyberete stuhu v barvách vánoční výzdoby, může se stát tato ochrana keřů také pěkným doplňkem.
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Jak postupovat při ochraně sloupovitých jehličnanů?
Provaz nebo stuhu zavažte pevně ke kmeni. Poté postupujte tak, aby se větve přirozeně přiblížily k sobě, ale aby zároveň nebyly příliš stlačené. Dbejte na to, aby spirálovité zatočení provazu či stuhy bylo rovnoměrné po celé délce jehličnanu. Tím vytvoříte zároveň pěknou dekoraci. U rozložitějších keřů můžete použít několik úvazků v různých výškách. Při svazování keřů nikdy nepoužívejte tenký drát, ten by se mohl zařezat do kůry a způsobit rostlině zranění.
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Proč je mokrý sníh nebezpečnější než suchý?
Lehký prašan většinou rostlinám neublíží. Problém nastává, když se na větvích hromadí velké množství těžkého mokrého sněhu. Jeho hmotnost může výrazně zatížit koruny stromů i keřů, které nejsou na takovou zátěž zvyklé.
Mokrý sníh představuje velké riziko především pro husté jehličnany, živé ploty a keře s dlouhými, pružnými výhony. U nich je důležité pravidelně kontrolovat, zda se větve nezačínají nebezpečně ohýbat.
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Jak bezpečně odstranit sníh z větví?
Pokud se na větvích keřů a jehličnanů začne hromadit silná vrstva těžkého sněhu i přesto, že jsou větve svázané, pak je dobré sníh opatrně odstranit měkkým koštětem. Vždy postupujte jemně směrem vzhůru, aby se větve přitom příliš nezatížily. Nikdy do nich nebourejte, ani s nimi netřeste. Také není dobré led a sníh z větví odlamovat. Pamatujte, že zmrzlé dřevo je oproti čerstvému křehké. Při nešetrném zásahu se může velmi snadno poškodit!
Nezapomeňte na mladé stromky a okrasné keře
Pokud máte na zahradě mladé stromky nebo keře s ještě slabým kmenem, pak je důležité zkontrolovat, zda mají pevnou oporu. U vícekmenných keřů můžete rozbíhající se větve k sobě stáhnout pomocí provázku. Zvláštní pozornost věnujte živým plotům, především těm, které mají širokou rovnou horní plochu.
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Jak chránit trvalky a rostliny před sněhem?
Co se týče nízkých trvalek a zakrslých rostlin, ty není třeba zvlášť přizpůsobovat zimnímu počasí. Sněhová pokrývka jim naopak může posloužit jako přirozená izolační vrstva před mrazem, který by pro tyto rostliny představoval velkou zátěž.
Tip redakce PlanetaZahrady
Zima je tu a nám zahrádkářům nezbývá nic jiného, než po každém sněžení projít zahradu a zkontrolovat všechny stromy, keře a rostliny. Pokud vidíte, že se některá větev ohnula, ale nepraskla, nenarovnávejte ji násilím. Po roztání sněhu se může ještě sama vrátit do původní polohy. Při odstranění sněhu dejte vždy pozor na to, abyste těžkou masu neodhazovali přímo na keře nebo stromky.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)