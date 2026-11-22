Pomalu se blíží adventní čas a pro mnohé z nás je to mimo jiné období, kdy si pořizujeme vánoční symbol. Jeden z tradičních symbolů nejkrásnějších svátků v roce. Také patříte mezi ty, jenž si každý rok pořizují novou rostlinu? Přitom stačí trocha péče a vánoční hvězdu můžete pěstovat celý rok a na podzim ji opět probudit ke kvetení.
Hvězda nesnáší chlad
I když rostlinu pořizujeme na přelomu podzimu a zimy, na chlad je velmi citlivá. Myslete na to už při samotném nákupu. Hvězdu si nechejte pořádně zabalit do papíru a z obchodu volte nejkratší cestu domů. Doma ji nedávejte v žádném případě do prostoru, kde hrozí průvan. Ideální teplota pro pěstování je okolo 18-21 stupni Celsia. Vhodné není ani umístění poblíž topení. V takovém případě rostlina začne velmi brzy opadávat.
Co s rostlinou po odkvětu?
Jakmile vánoční hvězda dokvete, je čas na hnojení. Jednou za měsíc používejte tekuté hnojivo pro pokojové rostliny. Rostlinu zalévejte jako doposud tak, aby byl substrát neustále vlhký, ale ne přemokřený. V okamžiku, kdy se rostlina zbaví pestrobarevných listů, které považujeme za květy, začněte s pravidelným prořezáváním. V praxi to znamená, že všechny stonky, které jsou příliš vytáhlé seřízněte a ponechejte jen ty nejsilnější. Rostlinu povzbudíte k růstu tím, že každé dva měsíce seříznete rostlinu asi o 5 cm.
Foto: Radek Štěpán
Na podzim dejte hvězdu do tmy
Během letních měsíců vánoční hvězdu přesaďte do většího květináče s čerstvým substrátem. Platí zde známé pravidlo, že čím více prostoru rostlině dopřejete, tím více se rozroste. Na podzim se tak můžete těšit na bohatě rozrostlou květinu. V průběhu října pak hvězdu pomalu stimulujte ke kvetení. Jak to udělat? Pravidelně rostlinu umisťujte alespoň na 12 hodin do tmy. Můžete ji přikrýt i papírovou krabicí. V listopadu už ji nechte bez stmívání.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
The post Vánoční hvězdu už nebudete muset kupovat každý rok: díky vhodné péči pokvete po několik let
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