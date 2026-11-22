Chcete, aby potraviny vydržely dlouho čerstvé a zachovaly si svou chuť i kvalitu? Vakuování je praktický způsob skladování, který omezuje přístup vzduchu a zpomaluje kažení potravin. Jak funguje, co všechno lze vakuovat a na co si dát při vakuování pozor?
Dejte šanci vakuování
Chcete, aby vaše potraviny vydržely čerstvé a neskončily dřív, než je stihnete sníst, v koši? Pak dejte šanci vakuování! Díky odsátí vzduchu se totiž potraviny tak rychle nekazí a déle si uchovávají svou chuť i vůni. Jen pozor, vakuovačka není kouzelná hůlka a ne každá surovina se s ní kamarádí.
Vakuování není jen pro maso, sýry nebo zeleninu. Vakuovačka si poradí i s některými druhy ovoce, luštěninami nebo hotovými pokrmy. Jenže pozor, ne každá potravina snese odsátí vzduchu bez úhony. Co třeba takové jahody? Ty se v sáčku často promění v ovocnou kaši! Jahody jsou na přepravu obzvlášť choulostivé. Stačí trochu zatlačit, sáček se zmáčkne a místo krásných jahod máte ovocné pyré. Vhodné nejsou ani maliny, ostružiny, nebo třeba borůvky.
Vakuování šetří peníze
Vakuování je skvělé pro prodloužení trvanlivosti potravin, ochranu před vysycháním a úsporu místa v mrazáku. Největší přínos má při uchovávání masa, ryb, tvrdých sýrů, ořechů, suchých potravin a vhodně připravené zeleniny. Když budeme vakuovat správně a dodržovat zásady bezpečného skladování, stane se vakuovačka užitečným pomocníkem, který nám ušetří čas, peníze i starosti.
Při vakuování vařeného jídla je potřeba vždy dodržet několik důležitých zásad, aby nedošlo k množení nebezpečných bakterií a potraviny zůstaly bezpečné ke konzumaci. Uvařené jídlo nenechávejte proto dlouho při pokojové teplotě. Rozdělte ho nejlépe do menších, mělkých nádob a rychle ho i zchlaďte.
FAQ – Nejčastější dotazy na vakuování
Pro jaké potraviny má vakuování největší přínos a jaké jsou jeho hlavní výhody?
Největší přínos má při uchovávání masa, ryb, tvrdých sýrů, ořechů, suchých potravin či vhodně připravené zeleniny, kterým odsátím vzduchu prodlužuje trvanlivost, zachovává chuť, chrání je před vysycháním a šetří místo v mrazáku i peníze.
Které potraviny nejsou pro vakuování v sáčku vhodné?
Nevhodné je choulostivé ovoce, jako jsou jahody, maliny, ostružiny nebo borůvky, protože se vlivem odsátí vzduchu a tlaku sáčku snadno rozmačkají na ovocnou kaši.
Jak správně postupovat při vakuování uvařeného jídla, aby zůstalo bezpečné?
Uvařený pokrm nenechávejte dlouho při pokojové teplotě, ale rozdělte ho do menších mělkých nádob a rychle jej zchlaďte, čímž zabráníte množení nebezpečných bakterií.
Zdroje informací: Autorka
https://www.homeincube.cz/vakuovani-potravin-neni-vsemocne-kdy-se-vyplati/
Náhledové foto: AI Gemini
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