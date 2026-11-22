Na kuchyňských skříňkách se postupně usazuje mastný film, který na sebe váže prach a vytváří lepkavý povlak. Nejčastěji se objevuje v okolí sporáku, na horních skříňkách a kolem úchytek, kterých se často dotýkáme. Čím déle nečistoty zůstávají na povrchu, tím hůře se odstraňují. K důkladnému vyčištění přitom obvykle nepotřebujete drahé odmašťovače ani agresivní chemii. Jak si s tím snadno poradit?
Vlažná voda s prostředkem na nádobí
Jedním z nejšetrnějších způsobů, jak odstranit běžnou kuchyňskou mastnotu, je roztok vlažné vody a malého množství prostředku na mytí nádobí. Ten je určený k rozpouštění mastnoty, a proto může dobře fungovat i na omyvatelných površích kuchyňských dvířek.
Do misky s vodou přidejte několik kapek prostředku a promíchejte. Měkkou utěrku z mikrovlákna namočte, důkladně vyždímejte a skříňky otírejte jemnými tahy. Povrch zbytečně nedrhněte, zejména pokud má lesklou úpravu nebo jemnou strukturu. Nakonec setřete zbytky čisticího roztoku čistou, lehce navlhčenou utěrkou a povrch osušte.
Jak postupovat u zaschlé mastnoty
Pokud mastný povlak nejde odstranit napoprvé, nepoužívejte větší sílu. Přiložte na znečištěné místo na krátkou chvíli utěrku navlhčenou v teplém roztoku s prostředkem na nádobí. Mastnota postupně změkne a půjde snáze setřít. Poté místo očistěte a osušte.
Tento postup je vhodné nejprve vyzkoušet na méně viditelném místě. Některé kuchyňské povrchy, například neošetřené dřevo, dýha nebo poškozená fólie, mohou být citlivé na vlhkost. U těchto materiálů se vždy řiďte doporučením výrobce.
Tip: Výběr sporáku aneb do kterého se vyplatí investovat.
Pozor na ocet, sodu a drsné houbičky
Přestože se ocet a jedlá soda často doporučují při domácím úklidu, na kuchyňské skříňky nejsou vždy vhodné. Kyselé přípravky mohou narušit některé povrchové úpravy, zatímco prášek z jedlé sody nebo drsná strana houbičky mohou zanechat drobné škrábance. Rizikové jsou také silné odmašťovače, rozpouštědla a přípravky obsahující abrazivní částice. U lakovaných a laminovaných dvířek proto dejte přednost jemnému čisticímu prostředku a měkké utěrce. Nepoužívejte nadměrné množství vody, zejména v okolí hran, spojů a úchytek.
Foto: Pixabay
Pravidelná péče zabrání vzniku odolné vrstvy
Nejjednodušší je mastnotu odstraňovat dříve, než se spojí s prachem a vytvoří silnou lepkavou vrstvu. Dvířka v okolí sporáku a úchytek stačí podle potřeby otřít měkkou utěrkou a následně osušit. Při vaření pomůže také používání odsavače par, který omezuje šíření mastných částic po kuchyni. Díky pravidelné a šetrné údržbě zůstanou skříňky čisté bez zbytečného drhnutí a rizika poškození jejich povrchu.
Zdroj: autorka, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/jak-odstranit-mastnotu-z-kuchynskych-skrinek/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Mastnota na skříňkách v kuchyni: Co pomůže a čeho se vyvarovat
first appeared on Náš dům
.