KOMENTÁŘ. Server Parlamentní listy je řadu let známý manipulativními titulky, podbízivými rozhovory s tvářemi pouze jedné částí politického spektra a dříve i neoznačováním placených propagačních textů. V historii má třeba i zveřejnění čirého výmyslu o tisících migrantů na safari v Podkrkonoší. Teď se ovšem hlásí o místo mezi seriózními tuzemskými médii – s využitím značky Reportérů bez hranic, jejichž činnost ještě nedávno sám zpochybňoval.
Ačkoli mají Parlamentní listy dlouho nálepku dezinformačního webu, chovají se mnohem spíše jako politický bulvár jednostranně zvýhodňující část politické scény.
Tu si můžeme hrubě definovat jako oblouk mezi komunisty a krajní pravicí, tedy v současných českých politických reáliích někde od Stačilo po Svobodné, vyplněný respondenty z ANO a SPD, případně hlasy „expertů“, „analytiků“ či veřejně činných osob a umělců, kteří shodou okolností šíří stejné názory jako zmíněné politické strany.
Níže připomeneme některé unikátní momenty z dávnější i čerstvé historie tohoto webu, například zveřejnění zcela smyšlené zprávy z roku 2019 o tom, jak na safari ve Dvoře Králové nad Labem míří údajně tisíce afrických migrantů. Pojďme ale popořadě.
Máte novinařinu? A mohli bychom ji vidět?
Otázka, kolik je v obsahu Parlamentních listů skutečné žurnalistiky, nemá tak jasnou odpověď, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Řada výstupů (kromě textů natáčejí Parlamentní listy nějakou dobu už i videa) totiž nemá s novinářskými standardy společného nic, jiné jim naopak – s jistou mírou tolerance – odpovídají.
Parlamentní listy nedávno zveřejnily sebehodnocení vlastních editoriálních procesů v rámci takzvané Journalism Trust Initiative (JTI). Je to obsáhlý dotazník, kde redakce vysvětluje své vlastnictví, záruky redakční nezávislosti a ověřování informací.
Spíše jako trolling než jako vážně míněná snaha pak působí to, že se Parlamentní listy minulý týden přihlásily ke komunikační kampani JTI, která vyzývá veřejnost ke kritickému přístupu k informacím a k jejich systematickému ověřování.
Jde o první fázi procesu vedoucího k certifikaci média, která má pomoci rozpoznávat kvalitní žurnalistiku od té nekvalitní. Může to být vodítkem třeba pro dárce nebo technologické platformy, které obsah kvalitních médií dále šíří. V Česku má dokončenou certifikaci JTI zatím vydavatelství Economia a veřejnoprávní Český rozhlas.
JTI iniciovala mezinárodní novinářská organizace Reportéři bez hranic s cílem vytvořit mezinárodní standard novinářské kvality, samotné hodnocení médií provádí externí auditorská firma. JTI však čelí i kritice některých novinářských a vydavatelských organizací, k níž se ještě dostaneme. Podívejme se nejdřív, proč samy sebe v elitním klubu vidí Parlamentní listy.
Sebehodnocení má bezmála 130 bodů a Parlamentní listy v nich ujišťují o vysoké úrovni svých redakčních procesů a odkazují na existující redakční kodex.
Připojují také kompletní vlastnickou strukturu, což je však informace běžně dostupná v českém obchodním rejstříku. Po přečtení sebehodnocení může i zahraniční auditor získat dojem, že tahle redakce to s novinařinou myslí vážně.
Uprchlíci na safari, kteří nepřišli
Jaká je realita? Prvním zástupcem šéfredaktora Parlamentních listů je Radim Panenka, kterého aktuálně prověřuje policie kvůli oslavným výrokům na adresu nedávno zesnulého válečného zločince, generála Ratka Mladiće.
Panenku v této věci právně zastupuje poslanec strany PRO Jindřich Rajchl, to však není překážkou pro to, aby Panenka vedl se stejným Rajchlem pro Parlamentní listy „novinářský“ rozhovor; jako teď v listopadu.
[souvisejici]
V sebehodnocení pro JTI přitom Parlamentní listy tvrdí, že po svých novinářích „požadují udržování redakční nezávislosti ve vztazích se zdroji“ a že „zdroje, (přijaté) výhody nebo externí podpora nesmí ovlivnit objektivní redakční posouzení“. Explicitně také tvrdí, že jejich „novináři musí odkrýt relevantní střety zájmů, dary nebo výhody, které by mohly ovlivnit jejich nestrannost“.
Radim Panenka přitom proslul i svými dlouholetými úzkými vztahy s exprezidentem Milošem Zemanem, o němž psal knihy a tykal si s ním, a kterému dávaly Parlamentní listy rovněž velký prostor – zejména v článcích Radima Panenky.
V lednu doprovázel Panenka ministra zahraničí Petra Macinku na cestě do Kyjeva a novinařinu si opět do kufru nepřibalil: „Ministr zahraničí už není pouhá čtečka připravených podkladů, ale suverénní osobnost,“ stálo hned v první větě perexu Panenkovy „reportáže“.
Je sice pravda, že Parlamentní listy už se snaží vyvarovat reputačních katastrof jako když v roce 2019 zveřejnily na hlavní straně rozhovor s neexistující političkou, která tvrdila, že na safari ve Dvoře Králové míří tisíce afrických migrantů, pohádka o napraveném hříšníkovi ale i ve světle nedávných výstupů tohoto serveru zkrátka nesedí.
Sporné razítko pro kvalitu médií
Právě na to upozorňují ve své kritice systému JTI některé profesní organizace. V září vydala vydavatelská asociace News Media Europe (NME) sdružující zhruba 2700 médií ostré stanovisko proti iniciativě JTI.
Málokterý web udělal v Česku tolik pro to, aby se hranice mezi skutečnou informací a polopravdou či lží co nejvíc rozpily do ztracena.
Kvalitní žurnalistiku podle NME „kulaté razítko“ nedělá: „Propagandistické médium může splnit formální požadavky, zatímco seriózní redakci můžou chybět zdroje nebo organizační model, který by certifikací prošel.“
Podobné výhrady dala najevo i Evropská federace novinářů na svém letošním výročním zasedání. Upozornila mimo jiné na to, že poplatek v řádech stovek až tisíců eur ročně za certifikaci JTI může být pro řadu malých ale kvalitních médií neúnosný.
„Současná navrhovaná podoba certifikace nijak nebrání propagandistickému médiu, aby dostalo certifikát. Není také nijak vyloučeno, že seriózní médium naopak tato kritéria nesplní,“ konstatuje federace. Čeští vydavatelé zatím jednotný postoj k JTI stále hledají.
Samotní Reportéři bez hranic, kteří s iniciativou JTI přišli, systém hájí. „Journalism Trust Initiative umožňuje všem médiím porovnat své fungování s mezinárodním standardem. Předpokládali jsme, že zejména v zemích s neexistující svobodou médií může dojít k zneužití sebehodnocení. Aniž bychom přístup k certifikaci omezovali, posilujeme závazky a ochranná opatření, jimiž se řídí zveřejňování těchto zpráv,“ říká pro HlídacíPes.org ředitel JTI Benjamin Sabbah.
Značka kvality zaštítěná Reportéry bez hranic je nyní zjevně lákavá i pro Parlamentní listy. Přesto, že ještě letos v dubnu o této novinářské neziskovce psaly jako o „financované západními vládami a nadacemi včetně struktur napojených na George Sorose“. Následně ve stejném článku nechaly činnost Reportérů bez hranic zkritizovat hlasy vládních poslanců z PRO, SPD a ANO.
Spíše jako trolling než jako vážně míněná snaha pak působí to, že se Parlamentní listy minulý týden přihlásily ke komunikační kampani JTI, která vyzývá veřejnost ke kritickému přístupu k informacím a k jejich systematickému ověřování.
Málokterý web přitom udělal v Česku tolik pro to, aby se hranice mezi skutečnou informací a polopravdou či lží co nejvíc rozpily do ztracena.