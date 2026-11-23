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Hry na oliheň mluvil na oborové části filmového festivalu v Dauhá otevřeně. Seriál podle svých slov nevlastní, duševní vlastnictví patří Netflixu, a ten si sám určuje, jak bude značku dál rozvíjet. „Pokud jde o mě, jednou se ke Hře na oliheň vrátím. Až dostanu skvělý nápad, natočím další,“ řekl Hwang Dong-hyuk podle magazínu Variety.
Některé zahraniční weby z toho rovnou udělaly potvrzené pokračování. Tak daleko to ale zdaleka není. Hwang nezmínil žádný konkrétní námět, natož termín, a Netflix k jeho slovům nic nového neoznámil. Zatím jde jen o upřímné přiznání autora, že s příběhem o hrách na život a na smrt úplně neskončil.
Foto: Noh Ju-han/Netflix Třetí řada Hry na oliheň měla být definitivní tečkou
Připomeňme, že první řada odstartovala v září 2021 a z jihokorejského
thrilleru se přes noc stal celosvětový fenomén. Seong Gi-hun ( Lee Jung-jae) je zadlužený muž, který přijme pozvánku do tajemné soutěže. Spolu s dalšími 455 lidmi na okraji společnosti hraje dětské hry, ve kterých jde o výhru 45,6 miliardy wonů. Jenže za prohru se tu neplatí penězi, ale životem.
Ve druhé řadě, která dorazila o Vánocích 2024, se Gi-hun do her vrací dobrovolně. Chce celý krutý systém zastavit a postavit se tajemnému Frontmanovi (
Lee Byung-hun). Třetí řada vyšla 27. června 2025, navázala přímo na druhou a příběh uzavřela. Sám Hwang ji od začátku představoval jako finále celé ságy.
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Na sledovanosti se to rozhodně nepodepsalo. Podle
Netflixu si 3. řadu za první tři dny pustili diváci 60,1milionkrát a jako první seriál v historii platformy se hned v úvodním týdnu vyšvihla na první místo ve všech 93 zemích, kde Netflix sestavuje žebříček TOP 10. První dvě řady měly ještě před premiérou finále dohromady skoro 600 milionů zhlédnutí.
Konec ale rozdělil publikum. Na hodnotící platformě
Rotten Tomatoes dali kritici závěrečné řadě 79 %, diváci jen 51 %. U první řady přitom kritici rozdávali 95 % a diváci 85 %. Co přesně fanouškům vadilo, tady prozrazovat nebudeme, kdo seriál ještě neviděl, má se i tak na co těšit. Foto: Noh Ju-han/Netflix Americká Hra na oliheň od Davida Finchera nevznikne
Koncem roku 2024 se začalo mluvit o tom, že Netflix chystá anglicky mluvenou verzi ze stejného světa a režírovat ji má
David Fincher. Scénář měl psát Dennis Kelly, autor britského seriálu Utopia, a projekt nesl pracovní název Heckler. Letos v srpnu ale web The Playlist přinesl zprávu, že Netflix od něj ustoupil a podle zdrojů webu se chce soustředit spíš na verze pro jednotlivé trhy. Oficiálně streamovací gigant americký projekt nikdy nepotvrdil.
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Značka mezitím žije hlavně v reality show
Hra na oliheň: Výzva, kde 456 skutečných hráčů soutěží o 4,56 milionu dolarů, samozřejmě bez krveprolití. Netflix už objednal 3. řadu a podle webu Netflix Tudum chystá i speciální verzi Squid Game: The VIP Challenge. Do ní nastoupí osm celebrit, mezi nimi zpěvačka Mel B ze Spice Girls nebo basketbalista Tristan Thompson. Foto: Noh Ju-han/Netflix Co teď chystá tvůrce Hry na oliheň Hwang Dong-hyuk?
Hwang se po letech vrací i k celovečernímu filmu. Jeho studio Firstman Studio letos v srpnu oznámilo sci-fi thriller K.O. Club, tedy Killing Oldmen Club. Podle deníku
The Korea Times se odehrává v budoucnosti, kde se dá koupit mládí, a staví proti sobě bohatou elitu, která nechce uvolnit místo, a mladou generaci bez šancí. Fanoušky Hry na oliheň potěší obsazení, hrát budou Lee Byung-hun a Park Hae-soo, k nim Oh Jung-se, Cho Yeo-jeong a Kim So-jin. Natáčet se má v první polovině roku 2027.
Pro Netflix navíc jako producent připravuje krimi seriál The Dealer z prostředí kasin. Hlavní roli bývalé krupiérky Geonhwy, které se kvůli podvodu s bydlením zhroutí plány na svatbu a ona se vrátí do světa hazardu, hraje
Jung So-min. Režíruje ho Choi Young-hwan, dlouholetý kameraman jihokorejských akčních hitů, a v dalších rolích se objeví Ryoo Seung-bum, Lee Soo-hyuk a Ryu Kyung-soo.
Čtvrtá řada Hry na oliheň ani žádné jiné pokračování od Hwang Dong-hyuka tedy zatím potvrzené nejsou. Autor má teď plné ruce práce s vlastním filmem, takže na ten skvělý nápad si nejspíš ještě pár let počkáme.
Foto: Noh Ju-han/Netflix Zdroje: Variety, Netflix, Netflix Tudum, The Playlist, The Korea Times, Kinobox, Rotten Tomatoes