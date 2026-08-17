10 druhů pohybu, které si směle můžeš zapsat do kalorických tabulek, i když si dnes nebyla ve fitku

Pohyb ale nezačíná vstupem do posilovny. Odborníci pro hodnocení fyzické aktivity používají mimo jiné jednotku MET, která vyjadřuje energetickou náročnost činnosti ve vztahu ke klidovému metabolismu.
Hodnota 1 MET zhruba odpovídá klidnému sezení; činnost s hodnotou 4 MET tedy vyžaduje přibližně čtyřnásobek energie oproti klidu. Aktuální Compendium of Physical Activities obsahuje stovky činností od běhu přes tanec až po vysávání, mytí oken nebo nošení nákupu.
A některé položky jsou docela překvapivé.
1. Nákup do schodů: taška v každé ruce už je malý trénink
Výtah nefunguje. Bydlíš ve čtvrtém patře. V jedné ruce šest lahví minerálky, ve druhé nákup a někde mezi prvním a druhým patrem začneš přehodnocovat všechna životní rozhodnutí, která vedla k nákupu nápojů ve slevě.
Compendium hodnotí samotné nošení nákupu po rovině přibližně 3,5 MET, ale s cestou nahoru se situace mění: nošení nákupu do schodů má uvedeno přibližně 5,3 MET. U obecného nošení břemene do schodů se podle jeho hmotnosti dostáváme ještě výš. Takže ano, když se nahoře zadýcháš, není to jen tvoje představivost.
A mimochodem, tohle je hezký příklad pohybu, který se během dne sčítá. Nemusíš začít kupovat minerálky po kartonech ve jménu fitness. Ale když máš na výběr mezi výtahem a schody a tvoje kondice i zdravotní stav to dovolují, obyčejná cesta nahoru je jedna z nejsnazších možností, jak do dne dostat trochu práce navíc.
2. Generální úklid: vysavač opravdu není jen domácí spotřebič
Lehké utření prachu není HIIT, a nebudeme si hrát, že ano. Jakmile ale začneš svižně vysávat, vytírat, přenášet věci, drhnout koupelnu a po dvacáté vstávat ze země, už se něco děje.
Běžné vysávání má v Compendiu kolem 3 MET, svižné zametání přibližně 3,8 MET, vytírání se středním úsilím 3,5 MET a intenzivní kombinace domácích prací asi 4,3 MET. Drhnutí podlahy či koupelny může podle intenzity dosáhnout ještě výš.
Neznamená to, že máme zrušit permanentku do fitka a začít místo dřepů leštit vanu. Znamená to, že hodina opravdu aktivního úklidu není hodina bez pohybu.
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3. Mytí oken: nenáviděná aktivita právě získala alespoň jeden bod
Sundat záclony, přinést kýbl, natahovat se nahoru, dolů, doleva, doprava a po dvaceti minutách zjistit, že na skle pořád zůstává jeden šmouhatý pruh, který je vidět pouze pod úhlem 37 stupňů.
Mytí oken má v Compendiu přibližně 3,3 MET.
Na rozdíl od obyčejné chůze navíc zaměstnává i horní část těla. Pořád to není náhrada silového tréninku, ale rozhodně to není fyzická nula. A jestli máš doma francouzská okna, dovolujeme si považovat je za sportovní náčiní.
4. Mytí a leštění auta: trochu pohybu ukrytého pod kýblem pěny
Ruční mytí auta je další činnost, kterou málokdo plánuje jako trénink. Přitom při ní obcházíš auto, dřepíš ke kolům, natahuješ se přes střechu, pracují ruce a při důkladném čištění interiéru několikrát vlezeš dovnitř a zase ven.
Compendium rozlišuje různé intenzity. Mytí a voskování auta uvádí kolem 2 MET, zatímco těžší úklid zahrnující například mytí auta nebo garáže při středním úsilí kolem 3,5 MET.
Rozptyl dobře ukazuje něco důležitého: stejné označení aktivity ještě neznamená stejný energetický výdej. Je rozdíl mezi deseti minutami s hadicí a hodinou, po které auto vypadá, jako by právě mělo jít do showroomu.
5. Zahrada: nenápadné místo, kde se umíš docela slušně zapotit
Pletí záhonu vypadá nevinně, dokud po hodině nepotřebuješ pomoc při narovnávání zad.
Zahradničení je krásný příklad činnosti s obrovským rozpětím. Lehčí práce mají nižší energetickou náročnost, běžné zahradničení při středním úsilí se pohybuje kolem 3,8 MET, pletí kolem 3,8 až 4,5 MET, práce s kolečkem kolem 4,8 MET a intenzivní kopání může vystoupat až k 7,3 MET.
Takže jestli jsi dopoledne ryla záhon, vozila hlínu a stříhala keře, opravdu nemusíš večer tvrdit, že jsi „celý den nic nedělala“. Tvoje záda by ostatně pravděpodobně protestovala.
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6. Přestavování bytu: protože komoda samozřejmě musí stát právě TAM
Začne to nevinně. Posuneš křeslo. Potom zjistíš, že s křeslem na novém místě nedává smysl stolek. Přesuneš stolek, koberec, dvě krabice, knihovnu raději ne, ale komodu určitě.
A dvě hodiny poté stojíš uprostřed pokoje, všechno je jinak a partner se bojí přijít domů. Přesouvání nábytku a domácích věcí má v Compendiu hodnotu kolem 5,8 MET, lehčí přenášení kolem 5 MET.
Tady už jsme na úrovni, která rozhodně není zanedbatelná. Samozřejmě s jednou důležitou poznámkou: těžký nábytek není improvizovaná činka. Špatné zvedání těžkých předmětů je výborný způsob, jak místo pohybu získat bolavá záda.
7. Tanec doma: ano, i když tě nikdo nevidí
Pustíš si při vaření písničku, potom další a za chvíli držíš vařečku jako mikrofon a kuchyň se změnila v koncertní halu s kapacitou jednoho diváka. Počítá se to? Pokud skutečně tančíš, samozřejmě.
Compendium uvádí například společenský tanec při vyšším tempu kolem 5,5 MET, řadu kulturních a společenských tanců kolem 4,5 MET a opravdu intenzivní klubový či lidový tanec může být výrazně výš.
Deset sekund pohupování u sporáku samozřejmě není kardio. Ale půlhodina, při které se skutečně hýbeš, už klidně být může. A má jednu obrovskou výhodu: nemusíš tomu říkat cvičení.
8. Svižné pochůzky po městě: „jen jsem něco zařizovala“ může znamenat hodinu chůze
Lékárna, pošta, obchod, drogerie, vyzvednout balíček a zpátky domů. V hlavě se to často zařadí do kolonky „povinnosti“, nikoli „pohyb“. Tělo tyhle kategorie nezná.
Středně rychlá chůze používaná jako doprava má kolem 3,5 MET. Když navíc neseš několik kilogramů nákupu či jiný náklad, Compendium uvádí kolem 4 MET.
To je jeden z důvodů, proč může být rozdíl mezi dnem stráveným u počítače a dnem plným pěších pochůzek větší, než napovídá kolonka „trénink“.
9. Aktivní hraní s dětmi nebo psem: chvíli si hrajeme, chvíli sprintujeme pro míč
Jestli si pod „hraním s dítětem“ představíš sezení na koberci s kostkami, energetická náročnost bude relativně nízká. Pokud ale běháš po zahradě, honíš míč, zvedáš dítě, lezeš na prolézačky nebo se pokoušíš unavit psa, který se očividně narodil s jaderným reaktorem místo srdce, situace je jiná.
Aktivní chůze či běh při hraní s dětmi má podle intenzity v Compendiu zhruba 3,5 až 5,8 MET. U aktivního hraní se zvířaty se hodnoty podle intenzity pohybují přibližně od 2,8 do 5 MET.
A tady je krásně vidět, proč samotný název činnosti nestačí. Rozhoduje, co při ní skutečně děláš.
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10. Schody bez nákupu: fitness stroj, který máme všude a ignorujeme ho
Je téměř komické, že lidé jedou autem do fitka, kde potom dvacet minut šlapou na stroji simulujícím schody.
Schody jsou zkrátka fyzicky náročnější než chůze po rovině. Přesná energetická náročnost závisí na rychlosti, výšce schodů, tělesné hmotnosti i případném břemenu, ale už samotný fakt, že při stoupání zvedáš těžiště těla proti gravitaci, vysvětluje, proč se tep zvedne tak rychle.
Nemusíš proto začít běhat do osmého patra. Pokud běžně jezdíš výtahem, můžeš vystoupit o dvě patra dřív. Pokud pracuješ ve třetím, můžeš si občas nechat výtah ujet. Pohyb nemusí být událost v kalendáři.
A teď pozor: domácí práce nejsou náhradou za všechno
Tady bychom mohly skončit veselým sdělením, že fitko je zbytečné, protože máme doma vysavač. Jenže to by nebyla pravda.
Běžný každodenní pohyb je důležitý a energetický výdej se neomezuje na formální cvičení. Zároveň ale cílený pohyb umožňuje systematicky rozvíjet kondici, sílu, mobilitu nebo vytrvalost způsobem, který náhodné domácí práce obvykle nezajistí.
Dvacet minut vytírání například nemusí dostatečně zatížit všechny hlavní svalové skupiny. Přestěhování skříně jednou za půl roku není progresivní silový trénink. A pokud celý den sedíš a večer pět minut vysáváš, nevznikl z toho aktivní den.
Pointa je jiná. Není jen cvičení a nic. Mezi nimi leží obrovská část života.
A kolik jsem tedy spálila?
MET hodnoty jsou užitečné pro odhad energetické náročnosti činností, ale nejsou osobním kalorimetrem. Skutečný energetický výdej ovlivňuje tělesná hmotnost, intenzita, kondice, délka aktivity, věk a další faktory. Dvě ženy mohou půl hodiny mýt okna a jejich skutečný výdej nebude totožný.
Proto bych ani Kalorické tabulky, chytré hodinky nebo jinou aplikaci nebrala jako účetní systém, ve kterém musí energetická bilance sedět na poslední kalorii.
Mnohem zajímavější je jiná informace. Možná jsi dnes nebyla ve fitku. Ale šla jsi pěšky na nákup, vynesla ho do třetího patra, vysála byt, půl hodiny pracovala na zahradě a večer se honila se psem.
Tak si prosím nepřepisuj celý den větou „dnes jsem se vůbec nehýbala“. Tvoje tělo totiž počítalo i to, co tvoje sportovní aplikace možná přehlédla.
FAQ
Co znamená MET?
MET je jednotka používaná k vyjádření energetické náročnosti fyzické aktivity vzhledem ke klidovému metabolismu. Hodnota 1 MET přibližně odpovídá klidnému sezení; vyšší číslo znamená energeticky náročnější činnost.
Počítá se úklid jako pohyb?
Ano. Energetická náročnost se liší podle konkrétní činnosti a intenzity. Například běžné vysávání je v Compendiu kolem 3 MET, středně intenzivní vytírání kolem 3,5 MET a intenzivní kombinace domácích prací kolem 4,3 MET.
Můžu domácími pracemi nahradit sport?
Ne úplně. Aktivní domácí práce přispívají k celkovému pohybu a energetickému výdeji, ale cílený trénink může lépe rozvíjet konkrétní složky fyzické zdatnosti, například svalovou sílu nebo aerobní kondici.
Jsou údaje o spálených kaloriích v aplikacích přesné?
Jde o odhady. Energetický výdej závisí na mnoha individuálních faktorech a aplikace ani hodinky jej obvykle neměří s laboratorní přesností. Proto je užitečnější chápat čísla jako orientační než jako přesné účetnictví.
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Zdroje: [1] 2024 Adult Compendium of Physical Activities; [2] Compendium of Physical Activities – Home Activities; [3] Compendium of Physical Activities – Walking; [4] Compendium of Physical Activities – Lawn & Garden; [5] Compendium of Physical Activities – Dancing; [6] Compendium of Physical Activities – Home Repair; img ai generated