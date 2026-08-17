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10 druhů pohybu, které si směle můžeš zapsat do kalorických tabulek, i když si dnes nebyla ve fitku

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Večer otevřeš aplikaci a políčko „aktivita“ na tebe vyčítavě kouká prázdnotou. Žádné fitko. Žádný běh. Ani těch deset tisíc kroků dnes nepadlo. Jenže dopoledne jsi vytřela celý byt, odpoledne táhla nákup do třetího patra, večer půl hodiny honila psa po parku a mezi tím ještě přesouvala komodu, protože tě samozřejmě právě dnes napadlo, že na druhé straně pokoje bude vypadat lépe. Takže opravdu žádný pohyb? Možná jsme si příliš zvykly počítat jen ten, ke kterému si oblékneme legíny.
10 druhů pohybu, které si směle můžeš zapsat do kalorických tabulek, i když si dnes nebyla ve fitku

10 druhů pohybu, které si směle můžeš zapsat do kalorických tabulek, i když si dnes nebyla ve fitku

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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