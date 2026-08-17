Mnoho lidí ji zatracuje, protože vůbec netuší, jakou má sílu. Obyčejná okurka dokáže s lidským tělem hotové divy

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Mnoho lidí ji zatracuje, protože vůbec netuší, jakou má sílu. Obyčejná okurka dokáže s lidským tělem hotové divyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Ze zeleniny milujete nejvíce salátovou okurku? Jedině dobře, věřte, že s její konzumací do sebe dostáváte spoustu vitamínů a minerálů podporující nejen zdraví, ale i vzhled.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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