Biologická léčba migrény: Cílené protilátky zastaví bolesti

Migréna představuje komplexní neurologické onemocnění, které nelze srovnávat s běžnou bolestí hlavy. Silné záchvaty bývají doprovázeny nevolností, přecitlivělostí na světlo a naprostým vyčerpáním organismu. Klasická léková terapie často selhává nebo přináší řadu nepříjemných vedlejších účinků. Zásadní průlom v péči o tyto pacienty přináší cílená biologická léčba. Tato moderní metoda necílí na pouhé tlumení již vzniklé bolesti, ale aktivně předchází samotnému rozvoji migrenózního záchvatu v mozku.
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