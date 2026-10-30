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Nemáte je na půdě? Za těchto 5 retro hraček dnes dostanete tisíce

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Tehdejší děti by nejspíš ani nenapadlo, že jejich běžné hračky z osmdesátých let budou mít jednou takovou hodnotu. Sběratelé mezi sebou draží některé Tatry a další věci za tisíce. Nemáte je doma také?
Nemáte je doma? Některé retro hračky jsou pro sběratele svatým grálem. Důležitý je však i stav balení.

Nemáte je doma? Některé retro hračky jsou pro sběratele svatým grálem. Důležitý je však i stav balení.

Zdroj: Magnific.com
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.10.2026 14:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

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