Nemáte je na půdě? Za těchto 5 retro hraček dnes dostanete tisíce

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Nemáte je na půdě? Za těchto 5 retro hraček dnes dostanete tisícePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Tehdejší děti by nejspíš ani nenapadlo, že jejich běžné hračky z osmdesátých let budou mít jednou takovou hodnotu. Sběratelé mezi sebou draží některé Tatry a další věci za tisíce. Nemáte je doma také?
Nemáte je doma? Některé retro hračky jsou pro sběratele svatým grálem. Důležitý je však i stav balení.Zdroj: Magnific.com
Doba čtení 5 min
Článek byl publikován 30.10.2026 14:35
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