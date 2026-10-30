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Samsung spouští masovou vlnu Androidu 17. Aktualizace míří i na levné telefony řady A a M, které mnozí odepsali

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Samsung oficiálně rozšiřuje One UI 9 s Androidem 17 na desítky dalších Galaxy zařízení, včetně modelů, u nichž řada uživatelů s velkým updatem nepočítala.
Telefon Android Samsung Galaxy S22

Telefon Android Samsung Galaxy S22

Zdroj: Samsung
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.10.2026 15:44

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