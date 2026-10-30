Samsung spouští masovou vlnu Androidu 17. Aktualizace míří i na levné telefony řady A a M, které mnozí odepsali

Když Samsung v červnu oznámil příchod One UI 9 na vlajkovou řadu Galaxy S26 a skládací modely, málokdo čekal, že se nová verze systému během několika měsíců dostane také na telefony, které stojí jen zlomek ceny vlajkových lodí. Přesně to se ale nyní děje. Aktualizace se má postupně dostat na modely Galaxy A57, A56, A37, A36, A27, A17, A07 a M16. Jde tedy i o zařízení, která si lidé pořizují za několik tisíc korun a často je považují za telefony na pár let používání.
Proč se dá mluvit o masovém rozšíření? Samsung totiž rozšiřuje podporu nového systému i do nižších cenových kategorií, kde se na velké aktualizace dříve čekalo déle a některé funkce zůstávaly vyhrazené dražším modelům. Tentokrát je situace příznivější, přestože ani levné Galaxy nedostanou úplně všechno.
Šest generací upgradů i pro nejlevnější Galaxy
Největší zprávou není samotný Android 17, který Google dokončil v červnu 2026 a který přináší především systémové a bezpečnostní změny. Zásadní je především to, na jak širokou část svého portfolia Samsung rozšiřuje nadstavbu One UI 9.
U modelů Galaxy A27 5G, A17 5G a A07 Samsung na
oficiálních produktových stránkách uvádí až šest generací aktualizací operačního systému a šest let bezpečnostních aktualizací. Tak dlouhou podporu dříve nabízely především dražší modely, zejména z řady Galaxy S. U telefonu Galaxy A07, který stojí jen několik tisíc korun, jde o výrazný posun.
U Galaxy M16 5G je situace méně jednoznačná. Samsung na produktové stránce potvrzuje softwarovou podporu, ale neuvádí stejně přehledně konkrétní počet generací aktualizací. Přechod na Android 17 se proto může jevit jako pravděpodobný, bez jasného oficiálního potvrzení však nelze považovat ani termín, ani rozsah podpory za jisté.
Co One UI 9 přináší a co na levných telefonech chybí
Pro běžné uživatele budou nejviditelnější novinky samotné nadstavby One UI 9, nikoli změny v základu Androidu 17. Samsung ve svém
oficiálním oznámení vyzdvihuje funkce My FanCam, generativní karty v Now Brief, novou sekci Warranty and Care v Nastavení, přehlednější aplikaci Záznam hlasu, Security Brief a Privacy Alerts.
Je tu ale důležitá výjimka: ne každý model získá všechny funkce. Samsung rozlišuje dostupnost nástrojů umělé inteligence podle konkrétního zařízení:
Galaxy A57 a A56 získávají širší nabídku funkcí AI. Galaxy A27 a A37 mají funkce umělé inteligence v omezenějším rozsahu. Samsung DeX není podporován na žádném ze srovnávaných modelů Galaxy A17, A27, A37 ani A57.
Základ systému tedy může být stejný, ale dostupné funkce se liší podle modelu. Majitelé Galaxy A07 nebo A17 mohou získat aktuální verzi Androidu a bezpečnostní záplaty, neměli by však automaticky počítat se všemi možnostmi, které nabízí řada Galaxy S26.
Kdy dorazí update do Česka
Přesný harmonogram pro jednotlivé modely na českém trhu Samsung nezveřejňuje.
Česká stránka One UI uvádí, že se nová verze po prvním nasazení na skládací modely postupně rozšiřuje na další zařízení Galaxy. Informace o konkrétním termínu pro daný telefon doporučuje hledat v aplikaci Samsung Members.
Dostupnost aktualizace se může lišit podle modelu, země, mobilního operátora i konkrétní varianty zařízení. Jde o běžný postup: výrobci připravují a ověřují firmware pro různé hardwarové konfigurace a operátorská nastavení. Aktualizaci pak uvolňují postupně, aby mohli případné chyby odhalit ještě před jejím rozšířením na velké množství zařízení. Podobný přístup veřejně popisuje také Motorola.
Jak dostupnost aktualizace zkontrolovat:
V telefonu: Nastavení → Aktualizace softwaru → Stáhnout a instalovat. Na počítači: Připojte telefon a otevřete aplikaci Smart Switch. Před instalací: Zálohujte důležitá data, nabijte telefon a uvolněte dostatek místa v úložišti. Během instalace nemusí být telefon po určitou dobu dostupný pro běžné používání ani telefonování. Samsung vs. konkurence: čísla mluví jasně
Právě u levnějších telefonů je dobře vidět, jak výrazně Samsung prodloužil softwarovou podporu. Následující srovnání ukazuje, jaké závazky výrobci uvádějí u vybraných modelů:
Výrobce / model Aktualizace OS Bezpečnostní aktualizace Samsung Galaxy A17 5G 6 generací 6 let Samsung Galaxy A07 6 generací 6 let Xiaomi Redmi Note 17 Přesný počet generací není jasně specifikován 6 let Motorola moto g (2025) 1 další generace, Android 16 Do prosince 2027, přibližně 3 roky od uvedení
Xiaomi u modelu Redmi Note 17 komunikuje šestiletou podporu bezpečnostními záplatami a „48měsíční softwarový zážitek“. Na produktové stránce však neuvádí stejně jednoznačný počet generací Androidu jako Samsung. Motorola u modelu moto g (2025) slibuje přechod z Androidu 15 na Android 16 a bezpečnostní aktualizace do konce roku 2027.
Pokud jsou tyto údaje pro jednotlivé modely a trhy srovnatelné, rozdíl v délce deklarované podpory je výrazný. Zatímco Samsung u vybraných levných telefonů slibuje šest generací operačního systému, Motorola u uvedeného modelu počítá pouze s jednou další hlavní verzí Androidu.
Strukturální posun, ne jednorázová štědrost
Důležité je, co tento vývoj znamená pro celé portfolio Samsungu. Dlouhou softwarovou podporu už firma nenabízí pouze u nejdražších telefonů, ale postupně ji rozšiřuje také do nižších cenových kategorií. Pokud má i Galaxy A07 oficiálně přislíbených šest generací aktualizací operačního systému, mění to očekávání zákazníků od levných smartphonů. Konkurence bude muset buď nabídnout srovnatelnou podporu, nebo vysvětlit, proč její zařízení zastarávají z hlediska softwaru výrazně dříve.
Aktualizace na Android 17 s One UI 9 se samozřejmě nedostane na každý levný Samsung a v jednotlivých zemích nebude dostupná ve stejnou dobu. Už samotná možnost získat dlouhodobou softwarovou podporu u telefonu za několik tisíc korun je ale významnou změnou oproti tomu, na co byli zákazníci v této cenové kategorii zvyklí.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman