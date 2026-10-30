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Bankomaty se už brzy úplně změní. EU nekompromisně nařídila nové funkce

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Kdo někdy stál před bankomatem za slunečného odpoledne a marně se snažil přečíst displej, ví, jak nepříjemná taková chvíle umí být. Pro seniory, osoby se slabším zrakem nebo omezenou pohyblivostí jsou podobné situace každodenní realitou. Evropská pravidla o přístupnosti to chtějí změnit.
Bankomaty se už brzy úplně změní. EU nekompromisně nařídila nové funkce

Bankomaty se už brzy úplně změní. EU nekompromisně nařídila nové funkce

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 14:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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