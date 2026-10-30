Bankomaty se už brzy úplně změní. EU nekompromisně nařídila nové funkce

Proč se bankomaty mění
Cílem reformy je, aby mohl každý spravovat své peníze samostatně, bezpečně a pohodlně. Důraz leží na starších lidech, osobách se zrakovým handicapem a těch, kdo se hůř pohybují. Dosud museli často hledat pomoc cizího člověka, což s sebou neslo nejen nepohodlí, ale i bezpečnostní riziko, třeba při prozrazení PINu.
Základem je evropská směrnice o přístupnosti, kterou jednotlivé státy přenášejí do svých zákonů. Její pravidla se začala uplatňovat od 28. června 2025.
Zákon se přitom netýká jen výdeje peněz. Stejné zásady přístupnosti mají platit i u automatů na jízdenky v městské a železniční dopravě, u platebních terminálů na pokladnách obchodů a u samoobslužných check-in zařízení na letištích a nádražích. Aby se povinnosti nedaly obejít, vznikly zvláštní orgány dohledu nad trhem, které ověřují, zda banky a dopravci standardy skutečně plní.
Co budou nové přístroje umět
Každý nově postavený nebo nově instalovaný bankomat musí splnit řadu technických požadavků. Patří mezi ně tyto novinky:
- Hlasové pokyny a zvukové signály: přístroj provede uživatele celou transakcí, takže slabozrací a nevidomí mohou zadávat příkazy a vybírat peníze bez cizí pomoci.
- Větší písmo a přehlednější nabídky: obrazovka bude vizuálně čistší, s větším textem a jednoduššími kroky.
- Nastavitelný kontrast: každý si bude moci upravit kontrast i jas displeje podle venkovního osvětlení a svých zrakových potřeb.
K praktickým detailům patří i 3,5mm konektor pro sluchátka, díky němuž si člověk může hlasové pokyny poslechnout soukromě, a hmatové značky na klávesnici, například vystouplý bod na čísle 5.
Kdy se změny dotknou všech
Důležitý je detail v časovém rozvrhu. Pravidla platí výhradně pro nově instalované bankomaty. Aby banky a spořitelny nemusely najednou zaplatit obrovské částky za výměnu celé sítě, dostaly přechodné období: stávající přístroje smějí fungovat ještě až 15 let bez povinné modernizace.
Obměna tedy proběhne postupně, jak budou staré automaty dosluhovat. Zpočátku se proto budou vedle sebe vyskytovat moderní přístupné modely i starší typy. Zůstává otázka, zda banky nepůjdou nad rámec povinností a zlepšení nabídnou dříve, než k tomu budou nuceny.
Zdroje článku: sza.de, mofo.com, commission.europa.eu, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková