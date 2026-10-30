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Takhle vytápějí domy v Koreji už 2 000 let: Bez radiátorů a ani v minus dvaceti jim není zima.

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Představte si dům, kde nikde nevisí radiátor a uprostřed místnosti nehoří kamna. Přesto v něm zůstává příjemně i tehdy, když venku mrzne. Korejci takto žijí už více než dva tisíce let. Jejich systém přežil staletí a dodnes inspiruje moderní stavitele.
Takhle vytápějí domy v Koreji už 2 000 let: Bez radiátorů a ani v minus dvaceti jim není zima.

Takhle vytápějí domy v Koreji už 2 000 let: Bez radiátorů a ani v minus dvaceti jim není zima.

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 15:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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