Na toaletě může pomoci obyčejná stolička pod nohama. Rozhoduje poloha svalů, nikoli zázračný trikPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na toaletě může pomoci obyčejná stolička pod nohama. Rozhoduje poloha svalů, nikoli zázračný trik
Článek byl publikován 30.10.2026 11:12
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