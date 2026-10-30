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Rybáři zvou na další výlov. Hradecký Výskyt už zítra vydá své poklady

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Rybářské sítě půjdou do vody. Už zítra čeká hradecký rybník Výskyt tradiční podzimní výlov. Kdo chce vidět rybáře v akci a odnést si domů čerstvého kapra, měl by si přivstat.
Rybáři zvou na další výlov. Hradecký Výskyt už zítra vydá své poklady

Rybáři zvou na další výlov. Hradecký Výskyt už zítra vydá své poklady

Zdroj: Městské lesy Hradec Králové
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 15:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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