Benzin v Plzeňském kraji od minulého týdne výrazně zlevnil, nafta zdražila

Benzin v Plzeňském kraji od minulého týdne výrazně zlevnil, nafta zdražilaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Benzin v Plzeňském kraji od minulého týdne výrazně zlevnil, nafta zdražilaZdroj: Richard Beneš
Článek byl publikován 30.10.2026 15:01
Na svém místě je už nový železniční most, který nahrazuje nechvalně proslulý viadukt známý jako klatovská...
Karcinom prostaty patří u nás mezi nejčastější nádorové onemocnění mužů. I proto se Fakultní nemocnice...
Vše začalo oznámením o zvířeti, které uvízlo na zahradě jednoho z domů na okraji Rokycan. Po příjezdu na...
Plzeň zaznamenala největší meziroční nárůst průměrné ceny obědů v porovnání s ostatními krajskými městy v...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- Obyvatelé strašidelného domu ještě přitvrdili. Chodbu zaplnili dalšími děsivými příšerami
- Postrach kamionů je minulostí. Klatovskou gilotinu nahradil nový most s vyšším podjezdem
- Nemocnice nabídne zdarma testy na rakovinu prostaty. Ročně jí onemocní 10 tisíc mužů.
- Statný daněk zaútočil na strážníky a pak vyrazil do ulic města, policisté vše natočili