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Benzin v Plzeňském kraji od minulého týdne výrazně zlevnil, nafta zdražila

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Benzin v Plzeňském kraji od minulého týdne výrazně zlevnil, nafta naopak zdražila. Litr Naturalu 95 se u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 43,77 koruny, před týdnem byl o 1,12 koruny dražší. O 57 haléřů zdražila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 48,26 koruny.
Benzin v Plzeňském kraji od minulého týdne výrazně zlevnil, nafta zdražila

Benzin v Plzeňském kraji od minulého týdne výrazně zlevnil, nafta zdražila

Zdroj: Richard Beneš
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 15:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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