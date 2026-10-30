Většina zahrádkářů dvouletky úplně přehlíží. Přitom kvetou od května, samy se množí a zvládnou i polostín a chudou půdu

Zahrádkář, který v červnu vyseje do řádku špetku drobných semínek, do podzimu uvidí jen nenápadné přízemní růžice listů. Žádné poupě ani barva, nic, čím by se dalo pochlubit sousedům. Právě tahle trpělivost odrazuje většinu pěstitelů, kteří jsou zvyklí na letničky kvetoucí ještě v roce výsevu. Jenže dvouletky si svůj okamžik schovávají na dobu, kdy je zahrada nejprázdnější. Na jaře, kdy letničky teprve klíčí za oknem a trvalky se pomalu probouzejí, už pokrývají záhony a truhlíky souvislým kobercem květů. Spočítali jsme termíny, prošli ceníky českých semenářů a sestavili kalendář, podle kterého lze jarní záhon roku 2027 připravit už letos v létě. Celá investice se vejde do ceny jednoho sáčku semen.
Barva o sezonu dřív: kdy dvouletky rozkvétají
Životní cyklus dvouletek se rozprostírá do dvou vegetačních období. V prvním roku rostlina buduje kořeny a listovou růžici, po zimním chladu přejde do květu, vytvoří semena a obvykle uhyne. Takto je popisuje i britská Královská zahradnická společnost (RHS) ve svém přehledu letniček a dvouletek. Chlad je pro ně spouštěčem, bez zimy by k řádnému kvetení nedošlo.
Výsledek se dá vyčíst z katalogů semenářské firmy SEMO:
Dvouletka Doba květu v následujícím roce Sedmikráska chudobka březen až začátek července Pomněnka duben až červen Maceška zahradní od dubna, remontuje do léta Hvozdík bradatý květen až červenec Zvonek prostřední červen až srpen
Z tabulky plyne hlavní argument. Sedmikrásky a pomněnky obsadí záhon v době, kdy by jinak zela holá hlína. Hvozdík pak plynule převezme štafetu a drží barvu až do prázdnin. Podle nás žádná jiná skupina okrasných rostlin nenabídne tak brzký efekt za tak skromný peníz.
Červen rozhoduje: kalendář výsevu a výsadby
Celé kouzlo dvouletek stojí na načasování. Rostliny musejí stihnout do zimy zesílit, a proto se většina vysévá v červnu, nejpozději v první polovině července. Kdo s výsevem otálí do srpna, riskuje drobné sazeničky, které mráz snadno vyzvedne ze země.
Druh Výsev Výsadba na místo Spon Hvozdík bradatý květen až červenec červenec až září 30 × 30 cm Zvonek prostřední červen srpen 50 × 40 cm Sedmikráska červen až červenec srpen až září 20 × 20 cm Pomněnka červen až červenec srpen až začátek září 20 × 20 cm Maceška červen až srpen srpen až říjen 15 až 20 × 20 cm
Pro letošní rok to znamená zhruba toto: semena do země od května do července 2026, přepichování v létě, výsadba na stanoviště v srpnu a září, přezimování a hlavní kvetení od jara 2027. U macešek vysetých v červnu či červenci se může dostavit i drobný podzimní bonus, těžiště jejich krásy však leží na jaře.
Samotný výsev zvládne i začátečník. Postup, který doporučuje návod RHS k výsevu venku, se dá shrnout do několika kroků:
záhon nebo výsevní misku očistit od plevele a kamínků a jemně nakypřit; čím drobnější semeno, tím mělčeji, obecně do hloubky dvoj- až trojnásobku jeho velikosti; prachová semena promíchat s pískem v poměru 1 : 1, rozhoz pak bude rovnoměrnější a je vidět, kde už se selo; lehce zasypat, přitlačit a zalít jemnou růžicí nebo rozprašovačem; při dvou až třech lístcích přepíchat na vzdálenost asi 10 cm.
Písek přitom klíčení neurychlí. Rychlost vzcházení určuje vlhkost, teplota a dobrý kontakt semene s půdou. Citlivé jsou hlavně macešky: optimum leží kolem 15 °C a vzcházejí průměrně za 10 až 14 dní. Červencové výsevy proto potřebují přistínit, jinak horko klíčky spálí. Výsevní plocha nesmí ani na den vyschnout.
Polostín i skromnější půda: kam se kterou dvouletkou
Dvouletky ochotně zaplní i místa, kde by sluncemilné letničky strádaly. Maceška snese slunné i mírně zastíněné stanoviště, pomněnka prosperuje na výsluní stejně jako v polostínu a sedmikráska stín toleruje, jen na plném světle nasadí víc květů. Pro záhon pod stromem nebo balkon obrácený k severovýchodu jde o ideální trojici.
Méně hýčkaná stanoviště zvládá hvozdík bradatý, kterému vyhovuje propustná písčitohlinitá zem s vápníkem. Topolovka platí v zahradnických popisech za mimořádně odolnou rostlinu, která se drží i v koutech, kam se nikomu nechce chodit zalévat. Klíčové je, aby na místě nestála voda. Přemokření dvouletkám škodí víc než skromná výživa. Pomněnky naopak do suché, vyprahlé zeminy nepatří, ty si žádají humózní a vlhčí půdu.
Mezi nejvýraznější zástupce skupiny patří zvonek prostřední se 70centimetrovými stvoly a velkými zvony vhodnými i do vázy. Potřebuje ovšem prostor, plné slunce a výživnější hlinitopísčitou zem s vápnem. Topolovka se vytáhne až ke dvěma metrům a vytvoří solitérní kulisu u plotu či zdi. Do zadního patra záhonu se tedy hodí hvozdíky, zvonky a topolovky, do popředí nízké druhy. Pomněnky se sedmikráskami poslouží také jako podrost k tulipánům a narcisům, holou půdu mezi cibulovinami zakryjí a jejich růstu nijak nepřekážejí.
Samovýsev funguje, jen když necháte květy dozrát
Popularizační články rády tvrdí, že se dvouletky „množí samy“. Mechanismus je jednoduchý: odkvetlé květy dozrají, semena vypadnou do okolí a další rok z nich vyrostou nové rostlinky. Háček spočívá v tom, že zahrádkář musí přírodě nechat volnou ruku. Kdo pečlivě odstřihává každý odkvetlý květ, přichází o celou budoucí generaci.
Aby se nové rostliny objevovaly sezonu co sezonu, stačí dodržet pár zásad, které shrnuje příručka Cornell Cooperative Extension o samovýsevných rostlinách:
část květů nechat dozrát na semeno, zbytek klidně odstraňovat kvůli úhlednosti; v době dozrávání semen nezakrývat půdu pod rostlinami silnou vrstvou mulče; naučit se poznat mladé semenáčky a nevytrhávat je spolu s plevelem; přesazovat až ve chvíli, kdy mají dva až čtyři pravé listy.
Topolovky se vysemeňují obzvlášť ochotně a mladé rostlinky snesou přesazení na vhodnější místo. Jedna drobnost: u hybridů a vyšlechtěných odrůd nemusí potomstvo věrně kopírovat matku. Z ohnivé macešky F1 může vyrůst skromnější, barevně odlišný potomek. Pro mnohé zahrádkáře to bývá spíš milé překvapení než zklamání.
Jarní záhon za cenu kávy: semena, zimování a výživa
Finanční stránka mluví jasně ve prospěch dvouletek. V ceníku SEMO 2025/2026 vyjdou běžné barevné macešky zhruba na 39 Kč za sáček, výběrové typy F1 a XXL na 47 Kč. V e-shopu stejné firmy stojí pomněnka 29 Kč, zvonek prostřední rovněž 29 Kč, sedmikráska 43 Kč a hvozdík bradatý podle odrůdy 25 až 46 Kč. E-shop Semenaonline v době rešerše nabízel topolovku i sedmikrásku shodně za 44 Kč, bio hvozdíky za 72 Kč a převislou macešku F1 za 100 Kč. Ceny i skladové zásoby se během sezony mění. Z jednoho sáčku přitom vyrostou desítky sazenic, které by v zahradnictví na jaře vyšly na stovky korun.
Před zimou je nutné rostliny dobře usadit na konečné místo. Lehké překrytí chvojím je chrání před holomrazy i před ostrým únorovým sluncem, které vysušuje listy. Truhlíky a květináče skrývají větší riziko, protože kořenový bal v nádobě promrzá i vysychá rychleji než v záhonu. Bezpečnější je přezimovat je v pařeništi, studeném skleníku, případně nádobu zapustit do země. V bezmrazých suchých obdobích potřebují nádoby zálivku i uprostřed zimy.
Při výživě platí střídmost. Čerstvý hnůj ani dávka dusíku těsně před výsadbou dvouletkám neprospějí, vyženou měkká pletiva náchylná k hnilobě a vymrzání. Maceškám udělá dobře půda obohacená kompostem a případně pomalu působící hnojivo při výsadbě. Vždy podle etikety a na vlhkou půdu, aby se kořeny nespálily.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková