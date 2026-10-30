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Většina zahrádkářů dvouletky úplně přehlíží. Přitom kvetou od května, samy se množí a zvládnou i polostín a chudou půdu

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Sedmikráska rozkvete v březnu, pomněnka v dubnu, hvozdík bradatý v květnu. Dvouletky přesto stojí stranou zájmu, protože se odmění až rok po výsevu.
Většina zahrádkářů dvouletky úplně přehlíží. Přitom kvetou od května, samy se množí a zvládnou i polostín a chudou půdu

Většina zahrádkářů dvouletky úplně přehlíží. Přitom kvetou od května, samy se množí a zvládnou i polostín a chudou půdu

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 30.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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