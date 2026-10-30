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Před 65 lety Sověti odpálili Car bombu. Výbuch rozbíjel okna i více než 900 kilometrů od epicentra

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Před 65 lety otestoval Sovětský svaz nad Novou zemí vodíkovou Car bombu. Nejničivější zbraň v celé lidské historii vytvořila oblak vysoký 64 kilometrů.
Car-bomba

Car-bomba

Zdroj: FOTO:User:Croquant with modifications by User:Hex, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 14:29

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