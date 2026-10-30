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Tři roky měl v zádech brzdovou páčku z kola. Lékaři zjistili, jak ji jeho tělo dokázalo tolerovat

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Dennívýzva
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Když v deseti letech spadl z kola, ztratila se brzdová páčka. Nikdo netušil, že se pětapůlcentimetrový kus kovu zabodl chlapci do těla. Následující tři roky normálně sportoval a žil bez větších potíží. Teprve bolest nohy odhalila, že má kovový předmět hluboko v zádech, těsně vedle nervu. Jak je možné, že si s ním lidské tělo tak dlouho dokázalo poradit?
Tři roky měl v zádech brzdovou páčku z kola. Lékaři zjistili, jak ji jeho tělo dokázalo tolerovat

Tři roky měl v zádech brzdovou páčku z kola. Lékaři zjistili, jak ji jeho tělo dokázalo tolerovat

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 30.10.2026 10:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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