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Ghanský kukačkovec žije tak vysoko v korunách, že ho nikdo nenahrál ani jeho hlas. Po 13 letech ho prozradil sestup ke krmení

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Ghanský kukačkovec unikal vědě 13 let. Letos v červnu se v pralese Taï snesl níž za potravou a dva výzkumníci natočili jeho vůbec první známé video.
Ghanský kukačkovec žije tak vysoko v korunách, že ho nikdo nenahrál ani jeho hlas. Po 13 letech ho prozradil sestup ke krmení

Ghanský kukačkovec žije tak vysoko v korunách, že ho nikdo nenahrál ani jeho hlas. Po 13 letech ho prozradil sestup ke krmení

Zdroj: Picryl
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 30.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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