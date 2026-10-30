Šroubovák dostal kameru a umělou inteligenci. Sám pozná, jaký nástavec potřebujete

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Vybrat správný nástavec na šroubovák nemusí být vždy jednoduché. Zvláště při opravách notebooků, mobilních telefonů nebo jiné drobné elektroniky se člověk setkává se šroubky, jejichž hlavy se od sebe liší jen nepatrně. Nesprávně zvolený bit přitom dokáže poškodit hlavu šroubu a výrazně zkomplikovat celou opravu. Společnost Arrowmax proto představila elektrický šroubovák Arrowspace S1, který při hledání správného nástavce využívá kameru a umělou inteligenci.
Novinka na první pohled připomíná běžný precizní elektrický šroubovák. Má úzké kovové tělo, ovládací tlačítka a malý OLED displej zobrazující stav baterie, směr otáčení a nastavený utahovací moment. Zajímavější technologie se ovšem nachází na jeho zadní straně. Výrobce sem integroval miniaturní HD kameru s přisvětlením, která slouží k rozpoznávání jednotlivých druhů šroubů.
Aby
kamera získala dostatečně ostrý snímek, doplnil ji výrobce o výsuvnou kontaktní sondu. Její hrot se přiloží ke šroubu a zajistí správnou vzdálenost mezi kamerou a snímaným předmětem. Algoritmus následně vyhodnotí tvar i velikost hlavy a doporučí odpovídající nástavec.
Výsledky se zobrazují v doprovodné mobilní aplikaci, která umožňuje také upravovat nastavení šroubováku. Výrobce uvádí, že systém vyvinul s využitím desítek tisíc fotografií z reálných oprav. Jak spolehlivě však rozpoznává například opotřebené či atypické šrouby, zatím nezávislé testování nepotvrdilo.
Kufřík vám dokonce rozsvítí správný nástavec
Samotným rozpoznáváním šroubů možnosti Arrowspace S1 nekončí. Výrobce připravil také chytrý úložný kufřík Smart Case, který obsahuje 52 nástavců z nástrojové oceli S2. Každá pozice je vybavena vlastním LED indikátorem. Jakmile systém rozpozná konkrétní šroub, rozsvítí místo s odpovídajícím bitem. Uživatel tak nemusí prohledávat celou sadu a porovnávat označení jednotlivých nástavců.
Kufřík má navíc vlastní barevný TFT displej. Informace o rozpoznaném šroubu proto nemusí uživatel sledovat výhradně na telefonu.
Další funkcí je automatické nastavení utahovacího momentu.
Šroubovák podle identifikovaného spojovacího prvku zvolí doporučenou sílu, čímž se snaží omezit riziko poškození hlavy šroubu nebo závitu. Elektrický utahovací moment se podle výrobce pohybuje přibližně od 0,1 do 1 Nm a lze jej také upravovat ručně.
Arrowspace S1 obsahuje dobíjecí akumulátor s kapacitou 600 mAh. Výrobce slibuje až 90 minut provozu nebo práci s více než 900 šrouby na jedno nabití. Skutečná výdrž bude záviset především na nastaveném výkonu a způsobu používání. Dobíjení probíhá prostřednictvím USB-C a podle zveřejněných údajů zabere přibližně 70 minut.
Šroubovák lze používat i ručně, například pokud elektrický pohon nedokáže překonat odpor příliš utaženého šroubu. Nejde tedy o zařízení, které by bez nabité baterie ztratilo veškerou praktickou využitelnost.
Umělá inteligence může pomoci, zkušenosti ale nenahradí
Arrowspace S1 má největší smysl při opravách zařízení s velkým množstvím drobných a různorodých šroubů. Typickým příkladem jsou notebooky, herní konzole, hodinky nebo drony. Právě zde může přesná identifikace nástavce ušetřit čas a především snížit pravděpodobnost poškození spojovacího materiálu.
Automatická volba utahovacího momentu má ovšem své hranice. Ze samotné fotografie hlavy šroubu nelze spolehlivě určit například materiál, do kterého je zašroubovaný, stav závitu nebo požadovanou sílu stanovenou výrobcem opravovaného zařízení. Na tento problém ostatně upozorňuje i samotný Arrowmax, který doporučuje nastavení ověřovat podle konkrétního použití.
Otázkou zůstává také přesnost obrazového rozpoznávání v běžných podmínkách. Šroub může být znečištěný, poškozený nebo umístěný hluboko v otvoru, kam se kamera nedostane do vhodné polohy. Právě podobné situace ukážou, zda umělá inteligence představuje skutečnou pomoc, nebo pouze zajímavou doplňkovou funkci.
Arrowmax nyní financuje uvedení novinky prostřednictvím crowdfundingové platformy Kickstarter. Kompletní sada s chytrým kufříkem se nabízí v rámci kampaně přibližně za 129 dolarů, tedy zhruba 2 700 Kč podle orientačního přepočtu, bez případných dalších nákladů. První dodávky jsou plánované na duben 2027.
Zatím jde o crowdfundingový projekt, nikoliv o běžně dostupné nářadí s ověřenými výsledky dlouhodobého používání. Podporovatelé proto musí počítat s možností zpoždění či změn konečného výrobku.
Přesto Arrowspace S1 ukazuje poměrně praktický způsob využití umělé inteligence. Místo generování textů nebo obrázků se zde technologie snaží vyřešit konkrétní problém, se kterým se při opravách elektroniky setkávají profesionálové i domácí uživatelé.
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