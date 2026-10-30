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Šroubovák dostal kameru a umělou inteligenci. Sám pozná, jaký nástavec potřebujete

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Elektrický šroubovák Arrowspace S1 využívá kameru a umělou inteligenci k rozpoznání šroubů. Dokáže doporučit správný nástavec, nastavit utahovací moment a dokonce ukázat, kde se potřebný bit nachází. Novinka míří především na opravy elektroniky.
Šroubovák dostal kameru a umělou inteligenci. Sám pozná, jaký nástavec potřebujete

Šroubovák dostal kameru a umělou inteligenci. Sám pozná, jaký nástavec potřebujete

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 15:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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