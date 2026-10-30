CENTRUM o páté: Tesco mění majitele, Lindt bude zlevňovat a hokej řeší návrat Rusů

Tesco po třiceti letech mění majitele
České Tesco přechází do rukou nizozemské společnosti Ahold, která u nás provozuje supermarkety Albert. Za české a slovenské aktivity zaplatí zhruba 1,7 miliardy eur, tedy přibližně 41,4 miliardy korun, a to včetně nájemních závazků. Transakce ještě podléhá obvyklým podmínkám a schválení regulačních orgánů, její dokončení firma očekává ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku. Po třech desetiletích tak končí jedna významná kapitola vlastnické historie známého řetězce.
Lindt narazil na hranici toho, kolik jsou lidé ochotni zaplatit
Také švýcarský výrobce čokolády Lindt musí přehodnotit dosavadní strategii. Prudké zdražení kakaa v roce 2024 se promítlo do cen výrobků a část zákazníků začala sladkosti při nákupech omezovat. Předseda správní rady Ernst Tanner připustil, že firma s cenami zašla příliš daleko. Lindt proto plánuje delší období zlevňování, přičemž receptury čokolád se měnit nemají. Návrat zákazníků ale podle vedení nebude okamžitý.
Ian McKellen se loučí s Patrickem Stewartem. Jejich poslední společný film teprve přijde
Herecký svět přišel o Patricka Stewarta, představitele kapitána Picarda ze Star Treku, který zemřel ve věku 86 let. Jeho dlouholetý přítel Ian McKellen, známý mimo jiné jako Gandalf, mu věnoval osobní vzpomínku a připomněl také jejich společnou práci. Naposledy se totiž oba herci objevili ve filmu Avengers: Doomsday, který se teprve chystá do kin. Diváci tak uvidí jejich poslední společné filmové setkání až po Stewartově smrti.
Šárka Vaňková dokázala odejít z násilného vztahu. Příprava jí zabrala půl roku
Začátky Šárky Vaňkové v první řadě SuperStar v roce 2004 připomínaly příběh o rychlém úspěchu. Její soukromý život ale tehdy provázelo domácí násilí, které se postupně změnilo z psychického nátlaku ve fyzické útoky. Z nebezpečného vztahu se jí podařilo odejít až poté, co si půl roku připravovala nové bydlení, věci i vhodný okamžik k útěku. O své zkušenosti dnes mluví také proto, aby ukázala, že za zdánlivě obyčejným životem se může skrývat situace, z níž není snadné odejít.
Hibernace není dlouhý spánek. Tělo během ní funguje úplně jinak
S příchodem chladnější části roku se pozornost obrací také k živočichům, kteří přečkávají zimu v hibernaci. Nejde přitom o běžný spánek: metabolismus může klesnout na pouhá dvě až čtyři procenta obvyklé klidové úrovně a spolu s ním se výrazně mění tělesná teplota i mozková aktivita. Většina hibernujících zvířat proto pravděpodobně nesní tak jako člověk během běžného spánku. Výzkum jednoho madagaskarského lemura ale naznačuje, že ani v této oblasti nemusí platit jednoduché pravidlo.
Halloween nemusí znamenat hodiny před zrcadlem
Pátek před Halloweenem je také poslední příležitostí vymyslet kostým na večírek. Nemusí přitom jít o složité líčení ani nákladnou převlekovou výpravu. Často stačí jeden dobře rozpoznatelný nápad inspirovaný popkulturou – třeba moderní čarodějka z filmu Practical Magic, devadesátkový styl Carolyn Bessette-Kennedy nebo goticky laděná Catherine z Wuthering Heights. Podstatné je, aby kostým fungoval na první pohled a jeho příprava nezabrala celý den.
Vojta Kotek ukázal, co se do Zrádců nedostalo
Ani přísný hradní pán Vojta Kotek neudrží kamennou tvář za všech okolností. Bonusová videa k šestému dílu třetí řady reality show Zrádci odhalují nepovedené záběry, spontánní vtípky i chvíle, kdy se moderátor neubrání smíchu. Zatímco televizní vysílání staví především na napětí a autoritě, záběry ze zákulisí ukazují uvolněnější stránku natáčení. Připomínají, že výsledná podoba pořadu je jen pečlivě sestříhanou částí toho, co se na place skutečně odehrává.
Rusové se mohou vrátit na hokejové šampionáty
Po zákazu, který Mezinárodní hokejová federace zavedla v únoru 2022 po ruském napadení Ukrajiny, se znovu otevírá otázka účasti ruských reprezentací na mezinárodních turnajích. Rusko se proti vyloučení odvolalo ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu a po jeho projednání se počítá s návratem mužského výběru na mistrovství světa. Změna by se měla týkat také juniorů a hokejistek. Návrat přitom přichází v době, kdy jsou turnaje už rozlosované – a jedním z míst, kde by se ruské hráčky měly představit, je v lednu Ostrava-Poruba.
Výbuch ve španělské muniční továrně. Většina produkce míří na Ukrajinu
Ve španělské továrně Fábrica de Municiones de Granada, která patří do koncernu Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada, vypukl v pátek 30. října požár po výbuchu. V závodě se nepřetržitě vyrábí střelný prach, dělostřelecká munice i náboje do tanků a zhruba 90 procent produkce je určeno pro Ukrajinu. Podle dosavadních informací se nejedná o sabotáž, ale o nehodu. Událost tak zasáhla provoz důležitého dodavatele munice pro zemi, která se brání ruské agresi.
Hackeři pronikli do Binance. K útoku jim mohl stačit jediný notebook
Největší kryptoměnová burza světa Binance oznámila bezpečnostní incident, jehož hodnota se pohybuje kolem 6,3 miliardy dolarů. Útočníci se podle dosavadních informací dostali do její infrastruktury přes notebook jednoho ze zaměstnanců a následně dokázali zadávat neoprávněné převody kryptoměn. Část prostředků se podařilo zmrazit, další miliardy ale zůstávají mimo kontrolu burzy. Případ ukazuje, že ani rozsáhlé bezpečnostní systémy digitálních finančních služeb nemusí být odolné vůči chybě či napadení jediného článku v jejich zázemí.
Konec nemusí vždy znamenat definitivní tečku. Někdy jde o změnu vlastníka, jindy o odchod ze vztahu, poslední společnou roli nebo návrat po několika letech. A zatímco některé kapitoly se uzavírají, jiné se teprve připravují na další pokračování.