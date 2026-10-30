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CENTRUM o páté: Tesco mění majitele, Lindt bude zlevňovat a hokej řeší návrat Rusů

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Dnešní vydání spojuje téma konců a změn, které někdy přicházejí postupně a jindy zcela nečekaně. Po třiceti letech se mění vlastnické zázemí Tesca, svět filmu se loučí s Patrickem Stewartem a některé příběhy připomínají, že konec jedné etapy může znamenat začátek další. Do toho přichází Halloween, zvířata se chystají na zimní klid a hokej řeší možný návrat Ruska na mezinárodní scénu.
CENTRUM o páté: Tesco mění majitele, Lindt bude zlevňovat a hokej řeší návrat Rusů

CENTRUM o páté: Tesco mění majitele, Lindt bude zlevňovat a hokej řeší návrat Rusů

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

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