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Rusové prohrávali každý den: Tisíce jich padly, stovky kilometrů čtverečních území ztraceno. Operace Vivaldi skončila

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Dennívýzva
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Ukrajinský 3. armádní sbor oznámil dokončení čtyřfázové ofenzivy na lymanském směru. Bilance: 277 km², 16 sídel a přes 8 000 ruských personálních ztrát.
Slavící ukrajinští vojíci

Slavící ukrajinští vojíci

Zdroj: Picryl
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 15:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

Články z ArmádníZpravodaj.cz přinášejí aktuální informace z oblasti armády, obrany, vojenských technologií a geopolitického vývoje. Sledují jak dění v českých ozbrojených silách, tak i klíčové mezinárodní události a konflikty, které ovlivňují bezpečnostní situaci ve světě. Obsah se věnuje nejen...

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