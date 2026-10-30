Rusové prohrávali každý den: Tisíce jich padly, stovky kilometrů čtverečních území ztraceno. Operace Vivaldi skončila

Dne 14. října 2026 se na oficiálním kanálu 3. armádního sboru objevila věta, která zněla skoro poeticky: „Čtyři sezony Vivaldi jsou dokončeny.“ Za tím příspěvkem stojí měsíce bojů, o nichž veřejnost dlouho nevěděla vůbec nic. Operace Vivaldi, pojmenovaná po barokním skladateli a jeho čtyřech koncertech, probíhala v informačním tichu tak důsledném, že analytická skupina DeepState zpětně potvrdila: část změn na mapě, které se objevily teprve v září 2026, se ve skutečnosti odehrála už v květnu. Ukrajinské velení záměrně mlčelo, aby Rusům nedalo šanci reagovat. A když konečně promluvilo, čísla byla tvrdá.
Co přesně operace Vivaldi byla
Šlo o kontraofenzivu na lymansko-krasnolimánském směru v severní části Doněcké oblasti. Ruské jednotky se v tomto prostoru pokoušely obejít slovjansko-kramatorskou aglomeraci ze severu, klasickým obchvatným manévrem, který měl sevřít dvě největší města stále pod ukrajinskou kontrolou do kleští. Třetí armádní sbor pod velením Andrije Bileckého dostal za úkol tento plán zmařit.
Operace začala podle sboru jako likvidace ruské infiltrace do předsunutých pozic, ale rychle přerostla ve větší ofenzivu rozdělenou do čtyř etap, takzvaných „sezon“. První tři etapy přinesly zisk 176 km² a vyřazení více než 5 000 ruských vojáků z boje (zabití a ranění), k tomu přes 250 zajatých. Čtvrtá etapa přidala dalších 101 km² a zhruba 3 000 personálních ztrát na ruské straně. Celková bilance tak činí 277 km², 16 osvobozených sídel a přes 8 000 vyřazených ruských vojáků.
Důležitá poznámka k číslům: ukrajinské zdroje mluví o „personálních ztrátách“, tedy součtu mrtvých, raněných a zajatých. Nejde o 8 000 potvrzeně padlých. I tak je to pro ruskou stranu devastující účet.
Proč o Vivaldi nikdo neslyšel
Informační ticho bylo záměrné a součástí operačního plánu. Sbor ve svém prvním veřejném přiznání 15. září 2026 výslovně zmínil, že výsledky byly drženy pod pokličkou z bezpečnostních důvodů. DeepState pak upřesnil, že změny u obce Sereďne, zveřejněné právě v září, se odehrály už o čtyři měsíce dříve.
Nešlo jen o pasivní mlčení. Třetí armádní sbor popsal, že součástí Vivaldi byla cílená informační hra, klamný manévr, který měl ruské velení přesvědčit o jiném hlavním směru úderu. Teprve když prezident Zelenskyj 30. září navštívil velitelské stanoviště sboru a výsledky zveřejnil na prezidentském webu, začala operace existovat i mediálně.
Roboti, drony a zaslepený protivník
Vivaldi nebyla jen pěchotní ofenziva. Technologická rovina operace ji odlišuje od většiny pozičních bojů posledních dvou let. Sbor nasadil:
- Pozemní bezpilotní prostředky (UGV) pro sabotážní útoky, včetně přestavěných BTR-60 proměněných v robotické sebevražedné systémy proti opěrným bodům.
- Jednorázové granátomety na sebevražedných robotech, kombinaci, která minimalizuje riziko pro obsluhu.
- Taktiku „Gryphon“, vysazování pozemních robotů těžkými drony přímo do hloubky ruských pozic.
- Koordinovanou „kupoli“ z dělostřelectva, FPV dronů, elektronického boje a protivzdušné obrany, která ve druhé etapě zaslepila ruský průzkum a umožnila i mechanizované postupy.
Právě tato kombinace vysvětluje, proč Ukrajinci dokázali postupovat i v prostředí, kde ruské drony běžně decimují obrněnou techniku. Neposílali tanky do otevřeného pole. Místo toho nechali roboty a drony rozložit obranu a teprve pak posunuli živou sílu.
Větší úspěch operačně než mapově
Samotných 277 km² válku nepřepisuje. Pro srovnání: při charkovské ofenzivě na podzim 2022 Zelenskyj hlásil 2 434 km² a 96 osvobozených sídel. Vivaldi je řádově menší. Zároveň je ale větší než některé novější sektorové akce, třeba dobropilská kontraofenziva se 174 km².
Skutečná hodnota Vivaldi leží jinde než v rozloze. Podle Bileckého operace donutila ruské velení stáhnout část jednotek 1. tankové armády z kupjanského směru na lymanský. Jinými slovy: Rusové museli hasit požár na jednom úseku fronty tím, že oslabili jiný. Tím se snížil tlak na Kupjansk-Vuzlovyj, město, kolem něhož ruská propaganda šířila videa o údajném obsazení železniční stanice. ArmyInform i analytická skupina Conflict Intelligence Team přitom zjistily, že šířené záběry neodpovídaly reálnému stavu budovy a nesly znaky generativní AI.
A pak je tu strategický rozměr: trasa Charkov–Slovjansk zůstává průjezdná. Ruský pokus obejít slovjansko-kramatorskou aglomeraci ze severu ztroskotal. To neznamená, že jsou obě města definitivně v bezpečí, ale bezprostřední hrozba obklíčení z tohoto křídla pominula.
Co bude dál
Sbor oznámil konec čtyř „sezon“, ale dodal, že „hudba hraje dál“ a „na dosaženém se nezastavujeme“. Vivaldi jako plánovaný balík skončila. Boje na lymanském směru ne. Osvobozená sídla zůstávají frontovým prostorem; vojáci 3. sboru odtud stále evakuují civilisty, v jednom zdokumentovaném případě čtyři starší lidi pomocí pozemního dronu a člunu.
Operace Vivaldi nemá pro Česko přímý bezpečnostní dopad, ale zapadá do rámce, který Praha sama definovala: Obranná strategie ČR označuje Rusko za nejzávažnější hrozbu a plnou obnovu územní integrity Ukrajiny za český bezpečnostní zájem. Každý čtvereční kilometr, který Ukrajina získá zpět, je v tomto čtení i kousek české bezpečnosti.
Vivaldi nedopadla jako strategický obrat celé fronty. Dopadla jako důkaz, že i v poziční válce plné dronů a minových polí dokáže dobře vedená operace s technologickou převahou Rusy soustavně tlačit zpět, den za dnem, etapu za etapou, dokud jim nezůstane nic než ztráty a ústup.
Zdroj: ArmádníZpravodaj.cz
Autor: Jindřich Svěcený