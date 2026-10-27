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Děti v zubařském křesle: Už první návštěva může spustit trauma na celý život

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Dennívýzva
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Ostré světlo, neznámé zvuky, cizí člověk v bílém plášti a neznámé prostředí – první návštěva zubní ordinace může být pro dítě velmi stresující. Podle odborných stomatologických studií trpí dentální úzkostí až 36 procent dětí. Jak je připravit na zubařské křeslo a proč by první kontrola měla proběhnout co nejdříve?
Dítě zuby

Dítě zuby

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 04:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

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