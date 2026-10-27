Děti v zubařském křesle: Už první návštěva může spustit trauma na celý život

Ostré světlo, neznámé zvuky, cizí člověk v bílém plášti a neznámé prostředí – první návštěva zubní ordinace může být pro dítě velmi stresující. Podle odborných stomatologických studií trpí dentální úzkostí až 36 procent dětí. Jak je připravit na zubařské křeslo a proč by první kontrola měla proběhnout co nejdříve?
Na pravidelné kontroly k zubaři chodí jen 40 procent předškoláků
První návštěvu zubní ordinace by ale mělo dítě absolvovat mnohem dřív. „Navzdory edukaci a dostupnosti informací stále nejsou výjimkou rodiče, kteří s dítětem dorazí poprvé do zubní ordinace až ve chvíli, kdy mu začnou růst stálé zuby, tedy někdy kolem šestého roku. Čím je ale dítě starší, tím složitěji si s ním zubař buduje vztah a získává důvěru. Starší děti už se obtížněji adaptují v cizím prostředí, více vnímají strach z možného zákroku, hůře reagují na případný diskomfort, a i běžná preventivní kontrola pro ně může být velmi stresující. Základním pravidlem, jak snížit riziko dentální úzkosti u dítěte, je začít chodit na preventivní kontroly ve chvíli, kdy se prořeže první mléčný zub, a docházet na ně pravidelně každého půl roku,“ vysvětlil Jakub Hladík, zubní lékař centra stomatologie The Clinic a člen České stomatologické komory.
První návštěva zubaře rozhoduje
Už první návštěva ordinace může rozhodnout o tom, zda bude dítě chodit na preventivní prohlídky bez obav, nebo se jim bude snažit vyhýbat. „První kontakt dítěte se zubní ordinací by měl být především o seznamování, důvěře a prevenci. Hlavním cílem je seznámit dítě s prostředím ordinace a umožnit mu poznat vše, co je pro něj nové. Chceme, aby první návštěva byla pro dítě klidná a hravá. Necháme ho, aby si prohlédlo ordinaci včetně vybavení, vyzkoušelo si jízdu na křesle a seznámilo se s nástroji, které se při ošetření běžně používají. Představíme mu také našeho plyšového kamaráda. Pokud vše probíhá dobře, spočítáme dítěti zoubky a tím první návštěva končí. Nikam nespěcháme a na dítě netlačíme,“ popsala Kristýna Popek, dětská zubní lékařka centra stomatologie The Clinic.
Foto: Pixabay
Rodič v hlavní roli
Před první návštěvou je velmi důležitá role rodičů, ti by měli dítě o jejím průběhu citlivě informovat, spousta z nich se ale dopouští mnoha chyb a dítě traumatizuje ještě před návštěvou stomatologa. Nejvhodnější je mluvit o zubaři pozitivně, přirozeně a bez zbytečného zdůrazňování strachu nebo bolesti. „Dítě by mělo předem vědět, co ho čeká, ale bez zbytečného strašení. Pomoci může hra na zubaře, obrázková knížka, oblíbená hračka nebo krátké a pozitivní vysvětlení, že lékař zkontroluje, zda jsou zoubky zdravé. Jednou z nejčastějších vět, které od rodičů slýchám, je: ,Neboj, nikdo ti nebude nic dělat.‘ Ve skutečnosti se ale minimálně budeme chtít podívat dítěti do úst, což už samo o sobě může vnímat jako zásah do svého osobního prostoru,“ poukázala Kristýna Popek.
Nesprávné utěšování
Účinkem se míjí i časté utěšování: „Neboj, nebude to bolet.“ Dítě, které ještě nikdy u zubaře nebylo, nemá návštěvu s bolestí spojenou a často ani nechápe, proč by se mělo bát. „Podobnými ujištěními v něm tak rodiče mohou zbytečně vyvolat obavy, že se bude dít něco nepříjemného. Zcela špatně jsou situace, kdy si dítě například nechce doma nechat vyčistit zoubky a rodič zvolí taktiku zastrašování: ,Když zoubky nevyčistíme, pan zubař ti je bude muset vrtat nebo dokonce vytrhnout.‘ Takové dítě pak do ordinace velmi často přichází s obrovským strachem a s pláčem,“ upozornila lékařka.
Přístup stomatologa
Velkou roli při odbourávání dětského strachu ze zubaře hraje přístup samotného stomatologa. Klidná komunikace, trpělivost a empatie pomáhají dítěti získat důvěru a zmírnit obavy z neznámého prostředí. „Snažíme se s dětmi mluvit klidným hlasem a vytvořit jim co nejpříjemnější prostředí. Velmi důležitá je také přítomnost rodiče, který může dítě držet za ruku a poskytnout mu pocit bezpečí. Některé děti si s sebou přinesou svého oblíbeného plyšáka, jiné ocení možnost pustit si během ošetření svou oblíbenou pohádku. Každé dítě je jiné, a proto se snažíme přizpůsobit jeho individuálním potřebám,“ vysvětlila stomatoložka.
Ne všechny návštěvy se ale obejdou bez zákroku
Zubní kaz patří mezi nejrozšířenější onemocnění na světě. Zkušenost s ním má podle odhadů každé druhé předškolní dítě. „U malých dětí nejčastěji řešíme mezizubní kazy, se kterými se setkáváme zejména u dětí ve věku tří až čtyř let. V tomto věku už mají děti zpravidla prořezané všechny mléčné zuby, které se ve většině případů navzájem dotýkají. Mezizubní prostory však často zůstávají nedostatečně čištěné. Pokud k tomu přidáme sladké nápoje, časté uzobávání jídla během dne a nedostatečnou ústní hygienu, může dojít ke vzniku kazů v mezizubních prostorech, a to i na více zubech současně,“ uvedla Kristýna Popek.
Jedním z největších mýtů, které mezi rodiči kolují, je, že u mléčných zubů není potřeba kazy řešit, protože zuby stejně vypadnou. „Pokud už ke zkažení dětského zubu dojde, může být kaz pro dítě nepříjemně bolestivý stejně jako u zubů stálých. Stejně tak může vést k zanícení dřeňové dutiny až odumření celého zubu, což má za následek silné, neutichající bolesti a otoky, včetně poškození zárodku stálého zubu. Proto je třeba řešit kaz i na mléčném zubu. Některým dětem stačí jen vysvětlit, co se bude dít, a za pár minut je hotovo, jiným nabízíme například ošetření za využití kontinuální sedace oxidem dusným, který je známý jako rajský plyn a pomáhá zmírnit úzkost, strach a napětí. Další možností je ošetření v celkové anestezii pod vedením zkušeného lékařského týmu. Pokaždé postupujeme individuálně, způsob ošetření řešíme s rodiči, plánujeme podle potřeb malého pacienta a snažíme se, aby byl zákrok co nejméně nepříjemný. Každý stomatolog by měl pamatovat na to, že pozitivní zkušenost z dětství může ovlivnit přístup k dentálnímu zdraví po celý život,“ uzavřel Jakub Hladík.
Co by rodiče měli dělat, aby dítě nemělo strach ze zubaře?
- Začněte včas. První preventivní návštěvu naplánujte už po prořezání prvního zoubku.
- Mluvte pozitivně. Vyhněte se strašidelným příběhům, výhrůžkám i detailním popisům bolestivých zákroků.
- Neslibujte něco, co nemůžete splnit. Místo věty „pan zubař se jen podívá“ raději vysvětlete, co bude lékař dělat.
- Vyberte ordinaci, která umí pracovat s dětmi. Trpělivá komunikace a postup přizpůsobený věku mohou výrazně pomoci.
- Respektujte emoce dítěte. Dítě potřebuje podporu a pocit bezpečí, slzy i strach jsou v pořádku.
- Neodkládejte prevenci. Pravidelné kontroly mohou pomoci odhalit problémy dříve, než začnou bolet a bude nutné náročnější ošetření.
Zdroje info: Autor, citovaní odborníci
Náhledové foto: Pixabay
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