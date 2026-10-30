Olomouc chystá proměnu rušné části náměstí Hrdinů. Už má povolení

Olomouc chystá proměnu rušné části náměstí Hrdinů. Už má povoleníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Olomouc chystá proměnu rušné části náměstí Hrdinů. Už má povoleníZdroj: studio Ječmen
Článek byl publikován 30.10.2026 16:01
Ve čtvrtek pozdě večer došlo ke střetu vlaku s člověkem v kolejišti nedaleko Šternberku na Olomoucku. Na...
Ideální scénář v podobě zahájení stavby důležitého úseku dálnice u Přerova jen několik týdnů po výběru...
Do značných potíží se dostal v alkoholovém opojení mladík na Hanušovicku. Majiteli penzionu odcizil klíče...
Páteční odpoledne a večer nabídne zábavný i strašidelný program v Muzeu Olomouckých tvarůžků v Lošticích....
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
- FN Olomouc dočasně uzavře lékárny. Inventura omezí i nonstop provozovnu
- Čtvrtá smrt na kolejích v kraji za tři dny. Na Šternbersku vyhasl život muže
- Komplikace pro klíčovou D55 u Přerova? Tendr na novou dálnici čelí námitce
- Opilý sebral klíče a rozsekal cizího Kodiaqa. Mladík má na krku tři trestné činy