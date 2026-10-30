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Olomouc chystá proměnu rušné části náměstí Hrdinů. Už má povolení

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Přívětivější podobu zejména pro chodce by měla dostat část náměstí Národních hrdinů v centru Olomouce. Radnice připravuje předláždění prostoru u ústí Riegrovy ulice a také úpravy zeleně či městského mobiliáře. Chystané zlepšení kvality veřejného prostranství má přijít zhruba na deset milionů korun.
Olomouc chystá proměnu rušné části náměstí Hrdinů. Už má povolení

Olomouc chystá proměnu rušné části náměstí Hrdinů. Už má povolení

Zdroj: studio Ječmen
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 16:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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