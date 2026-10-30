Zahnědlé kruhy na třešních a meruňkách znamenají jedinou věc: houba přezimuje ve větvích a na jaře zničí i zdravé plody

Stačí pár deštivých dní před sklizní. Na zralé meruňce se objeví hnědá ploška, do druhého dne pokryje půlku plodu a na povrchu vyraší krémově bělavé kupky, občas seřazené do soustředných kruhů. Takhle se projevují houby rodu Monilinia, které zahrádkáři znají pod souhrnným jménem monilióza. Infekce ovšem nezačíná v létě na plodu. Původce přečkal zimu v seschlých „mumiích“ visících v koruně a v napadených větévkách, odkud na jaře vyrazil do květů. Kruhy na ovoci tedy fungují jako varovný signál. O úrodě ale podle nás rozhoduje hlavně to, co pěstitel udělá před květem, během vlhkého kvetení a po sklizni.
Hnědé skvrny, bělavé polštářky a „spálené“ květy: dvě tváře monilie
Moniliová hniloba plodů má jednoznačný rukopis. Plod měkne a hnědne, hniloba se rozlézá po celém povrchu a na něm se tvoří kupky konidií, tedy nepohlavních výtrusů. Plody pak opadávají, nebo zůstanou viset a postupně se scvrknou do tvrdé tmavé mumie. Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ jako hlavní původce uvádí
Monilinia laxa a Monilinia fructigena. Druhové určení vyžaduje laboratoř, pro ochranu zahrady však nehraje roli. Postup zůstává stejný.
Druhou podobou téhož problému je moniliová spála, kterou na peckovinách způsobuje hlavně
M. laxa. Ta se pouští do květů. Ty náhle zvadnou a zhnědnou, stopka se zaškrtí a odumírání postupuje dál do plodonošů a letorostů. Zaschlé květy a listy pak zůstávají na větvičkách, často doprovázené klejotokem. Zahrádkáři si ji pletou s jarním mrazíkem. Vodítko k rozlišení nabízí právě postup nákazy: mráz po jedné studené noci poškodí květy plošně podle polohy v koruně a dál se nešíří, kdežto spála putuje z květu do dřeva a zanechává tam nekrózy.
Na švestkách se objevuje ještě třetí nápadná deformace, puchrovitost. Způsobuje ji jiný patogen,
Taphrina pruni. Mladé plody se nafouknou, protáhnou a zkroutí, uvnitř bývají duté a bez pecky. Zelenožlutou slupku pokrývá bělavý až šedavý povlak. S hnědými hnijícími skvrnami je tak jen těžko zaměnitelná. Kde monilie přežívá zimu a proč letos zaútočila dřív
Hlavním rezervoárem jsou mumifikované plody. Odumřelé pletivo houbě poskytuje bezpečný úkryt, kde přečká mráz i sucho. Další útočiště jí poskytují infikované větve, plodonoše a nekrotické ranky. Na jaře se na mumiích začnou masivně tvořit konidie a vítr spolu s hmyzem je odnese do otevřených květů. Výtrusy se zachytí na bliznách, vyklíčí a houba prorůstá semeníkem a stopkou až do dřeva. Napadené části odumírají během několika dnů, nejpozději do dvou týdnů.
Metodika ministerstva zemědělství popisuje, za jakých podmínek k tomu dochází. Jak uvádí rostlinolékařská
metodika MZe, infekce může nastat při teplotě 12 °C, vlhkosti vzduchu nad 85 % a souvislém ovlhčení po dobu 15 hodin. Studené a uplakané kvetení proto znamená pro sad největší hrozbu.
U plodů hledá houba vstupní bránu. Nejčastěji jí poslouží prasklina po vydatném dešti, rána po kroupách nebo kousnutí ptáka či hmyzu. Ze stejného důvodu podle nás víc trpí stromy oslabené mrazem. Poraněná a odumírající pletiva otevírají monilii další dveře.
Jaro 2026 začalo časně. Podle
fenologického monitoringu rozkvetly první meruňky už 20. března a třešeň ptačí se přidala začátkem dubna. Starší poučky, které kladou šíření monilie do května, tak letos platily nanejvýš pro chladnější kraje. Pro příští sezonu se vyplatí počítat s tímto kalendářem: březen až duben: meruňky a rané peckoviny v teplých oblastech, duben až květen: třešně, višně a výše položené zahrady, květen až červen: vývoj plodů a první zásahy proti hnilobě podle počasí, léto: sklizeň a průběžné vyhazování nahnilých plodů, podzim a zima: sběr mumií a řez infikovaných větví. Zásah bez paniky: nůžky, úklid mumií a péče o slupku
Napadený plod se už nevzpamatuje, celý strom ovšem většinou zachránit jde. Postřik zaschlé výhony neoživí, proto přichází na řadu řez. Napadené větvičky zkracujte hluboko do zdravého dřeva a s nimi odstraňte i odumřelé plodonoše se zbytky květů a listů. U meruněk a višní řez neodkládejte, protože každá suchá větévka v koruně slouží jako zásobárna výtrusů na další rok. Z redakční praxe doporučujeme otírat nůžky mezi řezy lihem. Oficiální metodika to výslovně nepředepisuje, v sadech jde však o zavedený zvyk.
Konec října je ideální chvíle projít korunu i trávník pod stromem. Mumie seberte ze stromu, ze země i z okolí výsadby, nejpozději brzy na jaře před rašením. Nenechávejte je ležet volně na zahradě. Metodika doporučuje je spálit, nebo zakopat a překrýt zeminou, případně zasypat vápnem.
Dlouhodobou obranu tvoří péče o samotný strom. Prospívá mu vzdušná koruna a stanoviště mimo mrazové kotliny. Dusíkem nepřehnojujte, protože bujné měkké přírůstky houbě nahrávají. Velkou roli hraje i pravidelná zálivka v suchých týdnech, díky níž plody méně praskají, když přijde liják. Chránit slupku před poraněním je podle nás téměř stejně důležité jako postřik.
Nahnilé ovoce patří do odpadu celé. Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozorňuje, že plody napadené hnilobou nebo plísní se nemají vykrajovat. Státní zdravotní ústav dodává, že u měkkého ovoce pronikají vlákna plísně a toxiny hlouběji, než dokáže oko postřehnout.
Postřik proti monilii: přípravky, které zahrádkář smí použít
Proti spále se stříká na začátku květu, jakmile je rozvitých zhruba 15 až 20 % květů. Pokud vlhké počasí vydrží, následuje jedno až dvě opakování v plném květu a při dokvétání. Proti hnilobě se zasahuje před dozráváním, v souladu s ochrannou lhůtou. Postřik musí rovnoměrně smočit celou korunu do skanutí, včetně konců větviček a vnitřku koruny.
Stav registru k 27. říjnu 2026 pro neprofesionální balení:
Přípravek Účinná látka Použití Dávka a omezení Magnicur Quick fenhexamid hniloba meruňky, třešně, višně od vybarvování do zralosti; spála meruňky a višně v květu 0,1 % (slivoň 0,15 %), ochranná lhůta 3 dny, max. 1× ročně Signum boskalid + pyraklostrobin spála meruňky a višně od začátku do konce kvetení 7,5 g na 10 l vody, max. 3× Moniliová spála STOP boskalid + pyraklostrobin spála meruňky a višně od začátku do konce kvetení 7,5 g na 10 l vody, max. 3×
Přípravek Prolectus, který se dříve používal na peckoviny proti oběma formám monilie, ztratil platnost 30. června 2026. Registrace se mění i v průběhu roku, proto si před každým nákupem ověřte etiketu a aktuální stav v
Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ. Odolnější třešně a višně, u meruněk hrajete loterii
Nejcitlivěji reagují na spálu višně a meruňky. Mezi višněmi trpívají nejvíc Morela pozdní a Morellenfeuer, zatímco třešně Karešova, Burlat a Kordia vůči spále obstojí lépe. U hniloby plodů rozhoduje hlavně to, jak slupka snáší déšť. Kordia vychází relativně příznivě, Napoleonova, Van i Burlat jsou naopak k hnilobě velmi náchylné. Burlat tedy odolá spále, ale v deštivém červnu může přijít o plody.
U meruněk zůstávají výsledky rozporuplné. Hodnocení z roku 2012 zařadilo mezi nejodolnější vůči hnilobě odrůdy Harlayne, Veharda, Bergeron a Darina. Starší dvouletý test přitom Harlayne řadil mezi náchylné a lepší výsledky přisoudil odrůdám Goldrich, Harogem, Harval a opět Darině. Tyto odrůdy vykázaly nižší náchylnost v konkrétních pokusech, garanci odolnosti ale podle nás nedávají. Na meruňce proto nelze sázet jen na genetiku.
Strom, který v listopadu stojí bez jediné scvrklé kuličky ve větvích, vstupuje do jara s prázdnou zásobárnou výtrusů. Pak už stačí sledovat předpověď v době květu a mít postřikovač připravený na první chladný a uplakaný týden.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková