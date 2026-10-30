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Zahnědlé kruhy na třešních a meruňkách znamenají jedinou věc: houba přezimuje ve větvích a na jaře zničí i zdravé plody

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Hnědé skvrny s bělavými polštářky na třešních a meruňkách prozrazují moniliovou hnilobu. Houba přečká zimu v mumiích a větvích a na jaře udeří znovu.
Zahnědlé kruhy na třešních a meruňkách znamenají jedinou věc: houba přezimuje ve větvích a na jaře zničí i zdravé plody

Zahnědlé kruhy na třešních a meruňkách znamenají jedinou věc: houba přezimuje ve větvích a na jaře zničí i zdravé plody

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 30.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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