Soukromí Michaela Jacksona ožívá. Film slibuje šokující detaily

Listopadová nabídka streamovací platformy SkyShowtime přináší silné příběhy plné hudby, napětí i rodinných vztahů. Diváci se dočkají dlouho očekávaného životopisného snímku o králi popu a návratu oblíbených seriálových hrdinů. Na obrazovkách se objeví hollywoodská jména jako Sylvester Stallone, Tom Hardy nebo Jennifer Garner.
Skutečné osudy a hudební ikona
Snímek Michael nabízí intimní pohled na život Michaela Jacksona. Režisér Antoine Fuqua a scenárista John Logan do hlavní role obsadili zpěvákova synovce Jaafara Jacksona. Po jeho boku hrají Colman Domingo, Miles Teller a Kat Graham. Film slibuje odhalit hlubší souvislosti ze života této velké popové hvězdy.
Dokument Savage Mountain přibližuje horolezkyni Kristin při zdolávání čtrnácti nejvyšších vrcholů světa. Rekordní výstup v čase 92 dnů absolvovala s nepálským partnerem Tenjenem Lamou Sherpou. Sportovní úspěch silně narušily uniklé záběry z hory K2, kde skupina horolezců míjí zraněného nosiče Mohammada Hassana. Horolezkyně kvůli incidentu čelí vlně kritiky a celosvětové debatě o etice v extrémním sportu.
Napětí v ulicích i severské divočině
Téma drogové závislosti zkoumá thriller King Ivory. Policista Layne West z Tulsy bojuje s podsvětím a případ se ho osobně dotkne po zjištění závislosti jeho syna Jacka. Společně s parťákem Tyem a kolegou Beattym z FBI hledá spravedlnost. Zcela jiný druh ohrožení čeká na černošského policistu ve filmu Night Patrol. Zásahová jednotka v jeho losangeleské čtvrti se skládá z upírů. Velké napětí nabízí také snímek Pasažér, ve kterém mladý pár na dálnici pronásleduje nebezpečná síla. Akční podívanou přináší In Cold Light, kde se propuštěná vězeňkyně Ava po vraždě svého dvojčete stává hledaným psancem.
Seriál Yellowjackets pokračuje čtvrtou řadou a znovu se věnuje přeživším členkám středoškolského fotbalového týmu. Dívky ztroskotaly v odlehlé divočině a dávné události zasahují do jejich životů o pětadvacet let později. V hlavních rolích hrají Ella Purnell, Sammi Hanratty a Sophie Thatcher. Doplňují je herečky Sophie Nélisse a Jasmin Savoy Brown po boku Stevena Kruegera.
Listopadové vysílání nabízí také vyvrcholení rozběhnutých kriminálních příběhů. Tom Hardy a Helen Mirren uzavřou sérii MobLand, pokračuje herec Stallone v sérii Tulsa King a Michael C. Hall řeší další problémy jako Dexter. Případům se věnuje i herec Luke Grimes v závěru druhé série Marshals.
Novinářské prostředí a rodinná pouta
Své příběhy rozvíjejí i dramatičtější seriálové produkce. Druhá řada The Paper sleduje vydavatele historických novin z amerického Středozápadu. Novinář Ned v podání Domhnalla Gleesona hledá po zisku ceny Ohio Journalism Awards další velkou reportáž. Jeho zájem o místní soukromý klub ohrozí existenci redakce a situaci komplikují city k reportérce Mare, kterou hraje Chelsea Frei. Herečka Sabrina Impacciatore ztvárňuje Esmeraldu hledající své pevné místo v týmu.
Švédský tvůrce Felix Herngren představuje nové díly rodinného dramatu Where the Sun Always Shines. Příběh bratrů hledajících život pod španělským sluncem naráží na konflikty z minulosti. Na obrazovkách se objevují herci Per Lasson, Lisa Linnertorp, Rakel Wärmländer a Erik Johansson.
Fanoušci sci-fi produkce dostanou druhou sérii Star Trek, kde herec Rainn Wilson režíruje vlastní epizodu. Kolega Aldis Hodge představuje muže na opuštěné lodi a Doug Jones prozkoumává minulost postavy Sarua. Herečka Garner se pak koncem měsíce rozloučí v závěru The Five Star Weekend.
Animovaná dobrodružství pro celou rodinu
Program myslí také na dětské publikum. Super Mario galaktický film přesouvá hrdiny z Houbového království do hlubokého vesmíru. Mario, Luigi a nový kamarád Yoshi se snaží zachránit zmenšeného Bowsera a vyhlížejí narozeniny princezny Peach. Volání o pomoc je vrhá do neznámých světů plných nových hrozeb.
Podmořský svět ožívá v sérii Show Patricka Hvězdice. Hlavní hrdina uvádí estrádní show pro svého mořského ježka Ouchieho. Inspiraci čerpá od rodiny a přátel ze Zátiší Bikin, což vede k bláznivým proměnám rubrik. Animovanou novinkou je dále Jelení Skvadra. Čtyři mladí jelínci Kai, Lola, Rammy a Bobbi ochraňují zvířata v Centrálním lese a Platinovém městě.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, SkyShowtime).