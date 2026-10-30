GTA 6 se blíží. Známe datum vydání i čas, kdy si hru pravděpodobně zahrají Češi

Foto: Magnific
Grand Theft Auto VI má po dvou odkladech konečně pevné datum vydání. Rockstar Games počítá se čtvrtkem 19. listopadu 2026 a podle aktuálních informací se na tomto termínu nic nemění. Do premiéry tak zbývá pouhých 20 dní. Hra nejprve dorazí na PlayStation 5 a Xbox Series X|S, zatímco vydání pro počítače dosud nemá oznámený termín. Rockstar Games+1
Cesta k listopadovému vydání přitom nebyla jednoduchá. Rockstar původně plánoval GTA 6 na rok 2025. Dne 2. května 2025 oznámil přesunutí premiéry na 26. května 2026, ale ani tento termín nakonec nevydržel. Další odklad přišel 6. listopadu 2025, kdy studio stanovilo současné datum. Důvodem byla podle vývojářů potřeba dodatečného času na dokončení a vyladění hry.
Od té doby Rockstar pokračuje v propagaci a 15. října 2026 zveřejnil také nový závěrečný trailer před vydáním. Další odklad zatím neoznámil. Přesto nelze tvrdit, že by poslední změna termínu byla definitivně vyloučena.
GTA
Foto: Magnific
V kolik hodin GTA 6 vyjde v České republice?
Samotné datum je potvrzené, kolem přesné hodiny spuštění ale zůstává důležitý rozdíl mezi oficiálním oznámením Rockstaru a informacemi digitálních obchodů. Rockstar zatím nezveřejnil jednotný celosvětový harmonogram, podle kterého by bylo možné jednoznačně určit dostupnost na všech platformách.
Český PlayStation Store však uvádí u standardní edice
GTA 6 čas 18. listopadu 2026 ve 23:00 UTC. V českém zimním čase to odpovídá 19. listopadu přesně o půlnoci. Pokud Sony tento údaj nezmění, majitelé českých účtů na PlayStationu 5 by měli mít možnost začít hrát hned na začátku čtvrtka. PlayStation Store
Zajímavější je situace na Novém Zélandu. Tamní půlnoc nastane kvůli časovému posunu výrazně dříve než v Evropě. Podle regionálních údajů PlayStation Store by novozélandští hráči mohli GTA 6 spustit už ve středu 18. listopadu ve 12:00 českého času. Neznamená to ovšem, že se ve stejnou chvíli hra odemkne také evropským účtům.
Právě regionální spuštění vyvolává diskuse o možnosti zahrát si
GTA 6 dříve prostřednictvím účtu registrovaného v jiné zemi. Tady je ale namístě opatrnost. Rockstar upozorňuje, že digitální aktivační kódy pro PlayStation mají regionální omezení. Samotná změna časového pásma konzole proto automaticky nezajistí dřívější přístup ke hře. U Xboxu navíc nelze bez dalšího potvrzení předpokládat naprosto totožný harmonogram. GTA 6 půjde stáhnout týden před vydáním. Krabicová verze překvapí
Jedna důležitá informace už naopak potvrzená je. Rockstar umožní předběžné stažení GTA 6 od 12. listopadu 2026, tedy celý týden před plánovaným vydáním. Stahování začne o místní půlnoci a týká se digitálních předobjednávek. Hráči tak dostanou příležitost připravit si instalaci s předstihem a nečekat na její dokončení až v den premiéry. Rockstar Games Customer Support
Překvapení se týká krabicového vydání. Rockstar totiž potvrdil, že fyzické balení GTA 6 nebude obsahovat herní disk, ale aktivační kód pro stažení digitální verze. Krabicová edice má být dostupná už od 12. listopadu, aby mohli zákazníci svůj kód uplatnit a hru si rovněž předem stáhnout. Hrát však budou moci až po jejím zpřístupnění.
Na českém PlayStation Store se standardní edice aktuálně prodává v předobjednávce za 2 009 Kč. Dražší Ultimate Edition stojí 2 499 Kč a přidává další herní obsah. Digitální předobjednávky zahrnují také balíček Vintage Vice City Pack a nabídku měsíčního členství GTA+. U něj je dobré počítat s automatickým pokračováním placeného předplatného, pokud ho hráč nezruší.
Grand Theft Auto VI zavede hráče zpět do Vice City a okolního státu Leonida. Tentokrát se příběh soustředí na dvojici Jasona a Lucii, kteří se po nepovedené akci zapletou do rozsáhlejšího kriminálního spiknutí. Nové trailery ukazují prostředí moderního Vice City, ale skutečný rozsah herních možností a kvalitu výsledného zpracování bude možné posoudit až po vydání.
Pro české hráče nyní platí dva zásadní termíny. Od 12. listopadu bude možné začít se stahováním a podle údajů českého PlayStation Store se hra odemkne o půlnoci na 19. listopadu. Rockstar zatím žádný další odklad neoznámil.
Zdroj:
Rockstar Games – oznámení data vydání, PlayStation Store – česká nabídka GTA VI