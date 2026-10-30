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Na jihu Portugalska přežívá pár desítek rostlin dosud nepopsaného druhu. Ohrožují je eukalypty, akácie i požáry najednou

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Snímek z dovolené v Algarve přivedl botaniky k novému druhu. Linaria alfercensis obývá jen 44 km² a na žádné lokalitě nekvete víc než pár desítek rostlin.
Na jihu Portugalska přežívá pár desítek rostlin dosud nepopsaného druhu. Ohrožují je eukalypty, akácie i požáry najednou

Na jihu Portugalska přežívá pár desítek rostlin dosud nepopsaného druhu. Ohrožují je eukalypty, akácie i požáry najednou

Zdroj: Benjamin Zwittnig / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 30.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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