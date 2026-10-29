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10 důvodů, proč je pláč zdravý. A ne, není to jen o psychologii

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Pláč umíme od narození, ale v dospělosti se k němu chováme, jako by šlo o společenskou poruchu. Přitom slzy nejsou jen dramatická kulisa emocí. Chrání oko, mění tělesnou aktivaci, komunikují s okolím a někdy pomáhají návratu do klidnějšího stavu. Jen ne vždycky okamžitě.
10 důvodů, proč je pláč zdravý. A ne, není to jen o psychologii

10 důvodů, proč je pláč zdravý. A ne, není to jen o psychologii

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

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