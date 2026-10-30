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FN Olomouc dočasně uzavře lékárny. Inventura omezí i nonstop provozovnu

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Zákazníci lékáren v areálu Fakultní nemocnice Olomouc musejí o víkendu na přelomu října a listopadu počítat s omezením. Hlavní „černá“ lékárna nebude v sobotu v provozu kvůli inventuře. V neděli je pak v plánu kontrola zásob a záznamů také v provozovně v modré budově.
FN Olomouc dočasně uzavře lékárny. Inventura omezí i nonstop provozovnu

FN Olomouc dočasně uzavře lékárny. Inventura omezí i nonstop provozovnu

Zdroj: atelier-r
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 15:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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