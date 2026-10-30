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Chci pokračovat s Haasem, hlásí Oliver Bearman ohledně své budoucnosti

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Britský talent prozatím nepotvrdil, v jakém týmu bude závodit příští rok. Oliver Bearman nicméně před Velkou cenu Mexika prohlásil, že zcela jasně chce v roce 2027 pokračovat v týmu Haas.
Oliver Bearman, 2026

Oliver Bearman, 2026

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 15:44

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