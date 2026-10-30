Republika v Budějcích vznikla roku 1918 U Volbrechtů. Rakouské orly házeli do kašny

Dne 28. října 1918 kolem 17. hodin byl v restauraci U Volbrechtů v Kněžské ulici ustanoven definitivní Národní výbor, který převzal správu města. Může se říci, že od toho momentu tím vznikla v Českých Budějovicích 1. republika. V Praze už v poledne. Následující den převzali zástupci Národního výboru vedení radnice, kde odevzdal dosavadní starosta Josef Taschek stručně řečeno židli a stůl.
Po několika staletích to byl první samostatný český stát nazvaný Československo (pro Slovensko to byl vůbec první samostatný stát). Ustálil se obecnější název 1. republika. Následovaly ještě 2. republika a 3. republika a pro den 28. října 1918 se začal hovorově používat název „převrat“, Před převratem to bylo Rakousko – Uhersko, po převratu republika. Převratem byla i změna úředního jazyka.
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Republika byla pro české země něco úplně nového. S potížemi i s velkou potencí nových možností v Evropě. V novější době ty hospodářské ambice či potence zhodnotil Jiří Gruša v rozhovoru s Karlem Hvížďalou: „To bylo tenkrát jako když dáš do knedlíků moc kvasnic.“ To snad, ale republika se přesto dostala mezi minimálně 10 nejvyspělejších států v Evropě.
Podle Jihočeských Listů ze dne 31. října 1918 Rakousko – Uhersko ještě před 28. říjnem prosilo o mír chtějíce zachránit, co se ještě zachránit dalo. Napsalo to presidentovi Wilsoovi s tím, že uznává státy československý a jihoslovanský a aby president Wilson vstoupit s nimi do jednání. Mezi tím však ve městě vyhodil poštovní úředník František Miroslav Čapek z okna Staré pošty na náměstí kolem 11. hodiny 28. října 1918 rakouského dvouhlavého orla, přičemž si ověřil, že v Praze byla vyhlášena republika.
„Orli dolů!“
Z místních novin lze odvodit radost a nadšení po několik dnů poté (zábory lidu, lampionové průvody atd.). Padla nenáviděná cenzura, padly přívěsky „c. k.“ a „c. a k.“. Padlo a padá zkrátka vše čím jsme byli připoutáni k nenáviděnému svazku Rakousko a Uhersko. Prostě převrat. Davem se neslo „Orli dolů!“. První na radnici, pak všechny orli ve městě. Rakouské prapory byly spáleny před radnicí.
Odstraněné rakouské štíty byly naházeny do Mlýnské stoky a do kašny. Ještě to šlo, protože v Praze strhli památný barokní mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Na radnici byla zřízena správní komise ve složení 8 Čechů a 4 Němci, která řídila chod ve městě. Dělala, co mohla. Vydala zákaz vyvážení potravin a uhlí z nádraží ven z města. Zajistila, aby nedošlo k rabování soukromého majetku včetně majetku Němců. Celkově uspokojivý průběh převratu. Okolo v Evropě to bylo horší, dokonce z toho vznikly někde politické diktatury, ne-li policejní.
Jihočeské listy ze dne 6. listopadu 1918 uvedly, že náš stát bude mít 13 mil. obyvatel. K tomu pořadí počtu obyvatel za námi: Norsko 2,5 mil., Dánsko 3,0 mol., Švýcarsko 3,5 mil., Řecko 4,0 mil., Srbsko 4,5 mil., Bulharsko 5,5 mil., Švédsko 5,5 mil., Portugalsko 6,0 mil., Nizozemí rovněž 6,0 mil., Belgie 7,5 mil. a Portugalsko 8,0 mil. Stát Jihoslovanský bude mít také 13 mil. obyvatel.
Jihoslovanský stát zahrnoval regiony Chorvatsko, Slovinsko, Dalmácii, Bosnu a Hercegovinu, Přímoří, Krajinu, Dolní Štýrsko, Srbsko a Černohorsko. Stát maďarský 10 mil., Deutschöstereich (Rakousko) 7 mil. obyvatel. V novém Československu bude přes 3 mil. Němců a asi 300 000 Poláků.
Dámský spolek „Ludmila“ sdělil, že černožluté prapory se nemusejí pálit, že je přijímá a pořídí z nich šátky apod. pro chudé. Darované prapory přijímají se v ženské průmyslové škole v Říšské ulici (dnes Husova).