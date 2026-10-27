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Od dědičného onemocnění po rakovinu krve: Tři skutečné příběhy pacientů, u jejichž léčby byla využita pupečníková krev

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Pupečníková krev může být pro mnoho lidí jen vedlejším pojmem spojeným s porodem. Ve skutečnosti ale obsahuje kmenové buňky, které mohou sehrát důležitou roli při léčbě některých závažných onemocnění. Skutečné příběhy tří pacientů, které vám dnes představíme, ukazují, že její odebrání po porodu a následné využití může mít různé podoby. Každý z těchto příběhů je jiný, všechny ale spojuje pupečníková krev, která v určitém okamžiku otevřela další možnost, jak pacientům pomoci.
Pupečníková krev

Pupečníková krev

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 21:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

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