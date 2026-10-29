Lepší spánek nevyžaduje zázračné triky. Některé populární rady mohou dokonce uškodit

Spánek není výkonová disciplína
Přístup zvaný sleepmaxxing slibuje dokonalé noci pomocí různých pomůcek a rituálů. Ve skutečnosti ale neexistuje jeden univerzální vzorec, který by každému zaručil stejně dlouhý a hluboký spánek. Potřeba spánku se liší podle věku a dalších okolností; většina dospělých obvykle potřebuje přibližně sedm až devět hodin.
Ani opačný trend, snaha přeučit tělo na extrémně krátké noci kvůli produktivitě, není běžně zdravotně podložený. Dlouhodobě nedostatečný spánek může souviset s horší pozorností, náladou i zdravotními následky.
Kdy může pomůcka škodit
Oblíbené lepení úst na noc má údajně podporovat dýchání nosem. Důkazy o obecném přínosu však zůstávají omezené a u některých lidí může jít o rizikové chování, zvlášť při ucpaném nose, poruchách dýchání během spánku či určitých zdravotních stavech. Nelze ho doporučovat jako univerzální domácí postup.
Bílý šum může v hlučném prostředí pomáhat překrýt rušivé zvuky, ale pokud člověk spí v klidné místnosti, nemusí jeho přidání nic zlepšit. Podobně není nutné kupovat další vybavení jen proto, že funguje v reklamě.
Co bývá užitečnější
Pravidelný čas vstávání pomáhá stabilizovat biologické hodiny. Denní světlo, přiměřená fyzická aktivita a vhodné podmínky v ložnici podporují přirozený režim těla. U citlivých lidí záleží také na večerním kofeinu a alkoholu, který sice může navodit ospalost, ale narušit kvalitu noci.
Je rozumné vnímat tyto zásady jako součást běžného života, nikoli jako sedm povinností, které je nutné každý večer bezchybně splnit. Nadměrná kontrola spánku může paradoxně vyvolávat úzkost z toho, že člověk neusne správně.
Kdy už nestačí dobrá rutina
Při přetrvávající nespavosti může pomoci kognitivně-behaviorální terapie zaměřená na nespavost. Hlasité chrápání s přestávkami v dechu, výrazná denní spavost nebo jiné znepokojivé příznaky vyžadují odborné posouzení. Ani nejlepší aplikace nedokáže sama diagnostikovat spánkovou poruchu.
Zdravý spánek často nevzniká z dalšího biohacku, ale z prostředí, v němž má tělo pravidelný rytmus a člověk se nemusí každé ráno nechat známkovat vlastním náramkem.
Zdravotní upozornění: Informace jsou obecné a nenahrazují diagnostiku ani léčbu poruch spánku. Při podezření na spánkovou apnoe, dlouhodobé nespavosti nebo výrazné denní spavosti kontaktujte zdravotnického odborníka.
VÍCE O SPÁNKU A SNĚNÍ
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Zdroje: Kód Enigma [1], BBC Science Focus – Changes that improve sleep and hacks that do not [2], NHS – Insomnia [3], img ai generated